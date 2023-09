Tá Túr Braiteoir ag tabhairt aghaidh ar Leagan amach agus Athstruchtúrú mar Ghnólacht Faisnéise Margaidh

Le déanaí chuaigh Sensor Tower, gnólacht suntasach faisnéise margaidh atá ag speisialú i ngeilleagar na n-aipeanna, faoi laghdú suntasach, agus meastar go bhfuil 40 fostaí as oifig. I measc na n-imeachtaí suntasacha tá feidhmeannaigh C-suite, mar an CMO, CFO, agus príomhoifigeach táirgí. Chuir na layoffs isteach ar fhoirne éagsúla, lena n-áirítear airgeadas agus margaíocht.

Cé gur dheimhnigh Sensor Tower na layoffs, níor chuir an chuideachta sonraí sonracha ar fáil, ag gealladh go scaoilfear ráiteas níos cuimsithí sna laethanta amach romhainn. De réir Melissa Sheer, atá ina poiblíocht do Sensor Tower, tá na hathruithe mar chuid den atheagrú riachtanach chun an chuideachta a chur i riocht fás leanúnach agus brabúsacht faoi cheannaireacht shinsearach nua.

Tá fás suntasach tagtha le blianta beaga anuas ar Sensor Tower, a bhfuil cáil air as sonraí agus léargais tríú páirtí a sholáthar d’fhorbróirí aipeanna, do bhrandaí, do mhargaitheoirí agus d’fhoilsitheoirí. In 2020, fuair an chuideachta infheistíocht $45 milliún ó Riverwood Capital, rud a chuir ar a cumas a seirbhísí agus a bonn cliant a leathnú. Neartaigh éadáil na cuideachta faisnéise margaidh Pathmatics in 2021 seasamh an Túir Braiteoir sa mhargadh.

Léiríonn suíomh Gréasáin Sensor Tower a chomhpháirtíochtaí le brandaí agus gnólachtaí is fearr, ag feidhmiú mar theist ar aitheantas agus ábharthacht an tionscail. Luaitear a chuid sonraí go rialta i bhfoilseacháin chreidiúnacha mar The Wall Street Journal, Fortune, agus Bloomberg.

Ar an drochuair, sa bhliain 2023 tá go leor layoffs feicthe ar fud an tionscail teicneolaíochta, a dhéanann difear idir corparáidí móra agus gnólachtaí nuathionscanta. Tá cuideachtaí cosúil le Google, Amazon, Microsoft, agus Yahoo tar éis dul i muinín laghduithe ar an bhfórsa saothair, rud a léiríonn na dúshláin atá roimh go leor gnólachtaí sa tírdhreach eacnamaíoch reatha.

Foinse: TechCrunch