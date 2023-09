Críochnaíonn Nintendo Nuashonruithe Ábhar Nua do Mario Kart Tour

D'fhógair Nintendo le déanaí nach scaoilfidh sé ábhar nua a thuilleadh dá chluiche rásaíochta soghluaiste tóir, Mario Kart Tour, tar éis 4 Deireadh Fómhair. I dteachtaireacht in-chluiche arna roinnt ar na meáin shóisialta ag dataminer ar a dtugtar OatmealDome, chuir Nintendo a bhuíochas in iúl don phobal as imirt agus nocht sé go mbeidh turais sa chluiche amach anseo comhdhéanta d'ábhar atá eisithe cheana féin. Ciallaíonn sé seo nach gcuirfear aon chúrsaí, tiománaithe, cairteacha nó faoileoirí nua leis ag dul ar aghaidh, agus déanfar an t-ábhar atá ann a athchúrsáil ar feadh tréimhse éiginnte.

In ainneoin an easpa nuashonruithe nua, tuairiscíonn Eurogamer go bhfanfaidh an cluiche in imirt go ceann i bhfad. D’éirigh thar barr le Mario Kart Tour, a seoladh i Meán Fómhair 2019, do Nintendo, ag gineadh thart ar $293 milliún in ioncam ar fud an domhain ó Mheán Fómhair 2022. Mar sin féin, tá an cluiche tar éis aghaidh a thabhairt ar a sciar cothrom de chonspóid, agus cáineadh dírithe ar a “Spotsolas Píopaí” gacha meicneoir, a d’fheidhmigh mar bhoscaí loot le corrlaigh nár nochtadh. Baineadh na píopaí seo i mí Mheán Fómhair 2022, ach tá Nintendo ag tabhairt aghaidh ar chás dlí gníomhaíochta ranga ó thuismitheoir a líomhnaítear gur chaith a leanbh $ 170 ar Spotlight Pipes i ngan fhios dóibh.

Cé nach bhfuil aon nuashonruithe nua beartaithe do Mario Kart Tour, leanann Nintendo ag obair ar chluichí soghluaiste eile cosúil le Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, agus Super Mario Run. Ina theannta sin, tá an chuideachta ag leathnú a fiontair ghnó go réimsí mar eagrú imeachtaí, in éineacht lena rath le déanaí le The Super Mario Bros. Movie.

