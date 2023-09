Nintendo chun Stop a chur le Ábhar Nua a Chur le Cluiche Soghluaiste Turas Mario Kart

Scoirfidh Nintendo agus foilsitheoir cluiche DeNA ábhar nua a chruthú don chluiche soghluaiste tóir Mario Kart Tour ag tosú Deireadh Fómhair 4th. Tugann an t-aistriú seo le fios go bhféadfadh Nintendo a fhócas a aistriú ó chluichí soghluaiste.

Chun comóradh an chluiche a cheiliúradh, eiseofar ábhar nua mar chuid den Turas Comóradh ag tosú 20 Meán Fómhair. Mar sin féin, tar éis seoladh an Battle Tour ar 4th Deireadh Fómhair, ní scaoilfidh Nintendo ach sean-ábhar. Dúirt an chuideachta, “Ní chuirfear aon chúrsaí, tiománaithe, cairteacha nó faoileoirí nua leis tar éis na Camchuairte Cath ag tosú 04/10/2023.” Níor thug Nintendo míniú ar an gcinneadh seo ach léirigh sé go raibh súil aige go leanfadh na himreoirí ag baint sult as an gcluiche.

D'éirigh go hiontach le Mario Kart Tour do Nintendo, ag éirí leis an dara cluiche soghluaiste is airde tuillimh tar éis Fire Emblem Heroes. Le 230 milliún íoslódálacha, ghin sé thart ar $243 milliún in ioncam. Mar sin féin, b'ionann cluichí soghluaiste agus céatadán réasúnta beag de thuilleamh foriomlán Nintendo i gcomparáid le hiomaitheoirí mar Activision agus Take-Two.

In ainneoin rath teoranta Nintendo sa mhargadh cearrbhachais soghluaiste, lean cuideachtaí eile ag infheistiú san earnáil seo. Tá sé beartaithe ag Sony, mar shampla, go mbeidh thart ar 50% dá chuid cluichí ar fáil ar shoghluaiste agus ar ríomhaire faoi 2025, agus 20% de chluichí nua Playstation á bhforbairt le haghaidh fóin chliste. Chun an sprioc seo a bhaint amach, sheol Sony an Rannán Soghluaiste PlayStation Studios anuraidh.

Léiríonn cinneadh Nintendo stop a chur le hábhar nua a chur le Mario Kart Tour na dúshláin atá roimh an gcuideachta sa tionscal cearrbhachais soghluaiste. Mar sin féin, tá sé fós le feiceáil an léiríonn an t-aistriú seo athrú níos mó ar straitéis iomlán Nintendo.

Foinsí:

Chronicle Cluichí Físe