Ar cheart duit Infheistiú i Stoc Apple le haghaidh Fáis nó Luach?

Maidir le stoc Apple (AAPL), creideann saineolaithe nach gá scaoll a dhéanamh in ainneoin tuairiscí le déanaí maidir le cosc ​​iPhone sa tSín. Mar gheall ar “bonn órga suiteáilte 2 billiún tomhaltóir” na cuideachta agus cáil láidir an bhranda is rogha iontach infheistíochta é. Mar sin féin, tá an cheist fós an bhfuil Apple ina stoc luach nó ina stoc fáis.

Toisc gur imreoir ceannasach é i dtionscal na bhfón cliste agus a bhfuil méid suntasach airgid ar láimh aige, tá Apple sa chatagóir cuideachta aibí a bhfuil tuilleamh cobhsaí aige, cosúil le stoc luach. Mar sin féin, ní gá go ndéanann an margadh praghas air mar sin. Ar an láimh eile, níl comharthaí soiléire ag Apple maidir le fás tapa a thaispeánfadh stoc fáis fíor.

In ainneoin na neamhchinnteachtaí seo, tá dóchas ann go dtiocfaidh fás Apple amach anseo. Cruthaíonn margaí atá ag teacht chun cinn mar an India deiseanna suntasacha le haghaidh fairsingithe. Ina theannta sin, creideann anailísithe go mbeidh intleacht shaorga (AI) ina chatalaíoch mór d'fhás Apple sna blianta amach romhainn.

Má chreideann tú go bhfuil an cumas ag Apple éirí níos mó fós agus fás níos mó, féadfaidh tú infheistíocht a dhéanamh sa chuideachta. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a mheas cibé an bhfuil tú ag íoc as ceannasacht Apple, cumhacht fanacht, nó fás sa todhchaí.

Is éard atá i moltaí anailísithe Wall Street do stoc Apple faoi láthair ná 35 Cheannach, 14 Shealbhú, agus ceithre Dhíol. I ndeireadh na dála, ba cheart an cinneadh chun infheistíocht a dhéanamh in Apple a bheith bunaithe ar do mheasúnú féin ar ionchais fáis na cuideachta agus do spriocanna infheistíochta.

Foinsí:

– Yahoo Airgeadais