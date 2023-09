macOS Sonoma: Cad le bheith ag súil leis ón Leagan is déanaí de macOS

D'fhógair Apple dáta scaoileadh macOS Sonoma, ar a dtugtar macOS 14 freisin, a bheidh ar fáil don phobal ar 26 Meán Fómhair. Tugann an leagan is déanaí seo de macOS roinnt gnéithe nua a fheabhsaíonn eispéireas an úsáideora agus a dhéanann níos cosúla le iOS é.

Ceann de na príomh-nuashonruithe i macOS Sonoma ná giuirléidí deisce a chur leis, a ligfidh d’úsáideoirí Mac a gcuid deasc a shaincheapadh le giuirléidí úsáideacha agus idirghníomhacha. Bhí an-tóir ar an ngné seo ar fheistí iOS, agus anois is féidir le húsáideoirí Mac taitneamh a bhaint as an áisiúlacht agus an fheidhmiúlacht chéanna.

Tá físchomhdháil anois mar chuid riachtanach dár saol, agus tá sé mar aidhm ag macOS Sonoma an taithí seo a fheabhsú le gnéithe nua. Tabharfaidh an córas oibriúcháin uirlisí comhroinnte scáileáin agus Forleagan Láithreora isteach, rud a chuirfidh ar chumas cainteoirí bogadh timpeall os comhair scáileán roinnte le linn glaonna físe.

Gheobhaidh Safari, an brabhsálaí réamhshocraithe i macOS, nuashonruithe suntasacha i Sonoma freisin. Ceann de na breisithe suntasacha is ea próifílí brabhsálaí, a ligeann d’úsáideoirí tacair éagsúla leabharmharcanna a chruthú agus a dtaithí brabhsála a shaincheapadh bunaithe ar a roghanna. Ina theannta sin, beidh feidhmiúlacht cuardaigh i Safari níos freagraí, ag tabhairt torthaí níos tapúla agus níos cruinne d'úsáideoirí.

Chun macOS Sonoma a shuiteáil, beidh gléas comhoiriúnach uait. Áirítear ar na samhlacha is luaithe a thacaíonn leis an gcóras oibriúcháin seo an 2018 MacBook nó Mac Mini, an 2019 iMac, an 2017 iMac Pro, an 2019 Mac Pro, nó an 2022 Mac Studio. Tá sé tábhachtach a chinntiú go gcomhlíonann do ghléas na ceanglais íosta chun taitneamh a bhaint as na gnéithe nuashonraithe agus na feabhsuithe a thairgeann Sonoma.

Mar fhocal scoir, geallann macOS Sonoma gnéithe agus feabhsuithe spreagúla nua a thabhairt d'úsáideoirí Mac. Le giuirléidí deisce, cumais físchomhdhála feabhsaithe, agus brabhsálaí Safari níos freagraí, soláthróidh an leagan is déanaí seo de macOS eispéireas úsáideora níos fearr agus comhtháthú níos dlúithe le feistí iOS.

Sainmhínithe:

– macOS: Sraith córas oibriúcháin forbartha ag Apple Inc. dá ríomhairí Macintosh.

– Sonoma: An códainm don leagan is déanaí de macOS, ar a dtugtar macOS 14 freisin.

– iOS: An córas oibriúcháin soghluaiste forbartha ag Apple Inc. le haghaidh a gcuid feistí iPhone, iPad, agus iPod Touch.

Foinsí:

– Monica Chin, “tá macOS Sonoma ag teacht ar 26 Meán Fómhair”, The Verge.