Laghdaíonn Wall Street ar Curbs iPhone na Síne

Tháinig cor chun donais ar Wall Street mar gheall ar chinneadh an fhathaigh teicneolaíochta Apple chun srian a chur ar iPhones mar fhreagra ar shrianta na Síne ar úsáid iPhone le díolachán stoic teicneolaíochta. Is é an imní níos leithne ná go bhféadfadh gníomh na Síne leathnú níos faide ná iPhones chun dul i bhfeidhm ar chuideachtaí teicneolaíochta eile, go háirithe monaróirí sliseanna. Thit scaireanna Apple 2.9% don dara lá as a chéile mar fhreagra ar colbhaí leathnaithe na Síne, a chuireann cosc ​​​​ar fhostaithe stáit anois iPhones a úsáid ag an obair. Tuairiscítear go bhfuil an tSín ag smaoineamh ar an toirmeasc seo a leathnú chuig gnólachtaí agus gníomhaireachtaí stáit eile. Tá an t-am neamhfhabhrach do Apple, le scaoileadh an iPhone 15 a bhfuiltear ag súil leis ag druidim.

Ina theannta sin, bhí brú ar Wall Street mar gheall ar shonraí ó Roinn Saothair na SA, a léirigh laghdú ar líon na Meiriceánaigh a chomhdaíonn dífhostaíocht. Gan ach 216,000 comhdú, léiríonn sé seo an leibhéal is ísle ó mhí Feabhra. Tá imní ar infheisteoirí faoi fhreagra an Chúlchiste Feidearálach ar na sonraí seo, toisc go bhféadfadh sé a seasamh daingean i mbeartas airgeadaíochta a threisiú mar gheall ar imní faoi bhoilsciú leanúnach. In ainneoin an imní, tá an margadh ag tuar go gcoimeádfaidh an chothaithe rátaí gan athrú an mhí seo (thart ar 93%), ach tá an dóchúlacht go mbeidh sos i mí na Samhna i bhfad níos ísle ag 53.5%.

In ainneoin na bhforbairtí seo, is cosúil nach bhfuil mórán tionchar ar stocmhargadh na hAstráile. Léiríonn todhchaíochtaí ardú beag leis an ASX SPI suas 0.1% go 7,168 pointe ag 7:30am AEST. Tá sé fós le feiceáil conas a rachaidh an lá chun cinn, ach faoi láthair, táthar ag súil le tús ciúin.

Foinsí:

– Blag margaí agus gnó an ABC

– Roinn Saothair SAM

– Tuairisc Bloomberg ar an tSín ag leathnú toirmisc iPhone

Nóta: Athraíodh gach foinse agus baineadh a URLanna.