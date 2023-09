Cuireann Leabharlann Chuimhneacháin Herr Cuimsiú Digiteach chun cinn le linn Sheachtain an Chuimsithe Dhigitigh

Tá Leabharlann Chuimhneacháin Herr i Mifflinburg tiomanta do chothromas digiteach agus cuimsitheacht a chothú laistigh den phobal. Mar chuid den tSeachtain um Chuimsiú Digiteach, a bheidh ar siúl ón 2 Deireadh Fómhair go dtí an 6 Deireadh Fómhair, tá an leabharlann ag eagrú sraith imeachtaí speisialta chun oideachas a chur ar dhaoine aonair agus iad a chumhachtú maidir leis na buntáistí a bhaineann le cuimsiú digiteach.

Tagraíonn cuimsiú digiteach don iarracht a chinntiú go bhfuil rochtain ag gach duine aonair, beag beann ar a stádas socheacnamaíoch, ar theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna) amhail ríomhairí agus an t-idirlíon agus an cumas iad a úsáid. Tá sé mar aidhm aige an deighilt dhigiteach a dhúnadh, ag tabhairt comhdheiseanna do dhaoine aonair a d'fhéadfadh a bheith fágtha taobh thiar sa saol atá ag éirí níos digiteach de réir a chéile.

Le linn na Seachtaine um Chuimsiú Digiteach, beidh Leabharlann Chuimhneacháin Herr ina hóstach ar imeachtaí éagsúla chun cuimsiú digiteach a chur chun cinn. D’fhéadfadh ceardlanna ar bhunscileanna ríomhaireachta, sábháilteacht idirlín, agus acmhainní ar líne le haghaidh taighde agus foghlama a bheith i gceist leis na himeachtaí seo. Trí na deiseanna oideachais seo a sholáthar, tá sé mar aidhm ag an leabharlann baill den phobal a chumasú chun a litearthacht dhigiteach a fheabhsú agus a bheith níos muiníní agus níos inniúla maidir le teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid.

Tá rannpháirtíocht na leabharlainne sa tSeachtain um Chuimsiú Digiteach ar aon dul lena misean chun fónamh mar acmhainn agus áit cruinnithe do gach ball den phobal. Trí chothromas agus cuimsitheacht dhigiteach a chur chun cinn, tá an leabharlann ag obair chun an deighilt dhigiteach a laghdú agus a chinntiú go bhfuil rochtain ag gach duine ar na deiseanna agus na hacmhainní a chuireann an ré dhigiteach ar fáil.

Tríd is tríd, is tionscnamh tábhachtach í an tSeachtain um Chuimsiú Digiteach ag Leabharlann Chuimhneacháin Herr a bhfuil sé mar aidhm aige oideachas a chur ar dhaoine aonair agus iad a chumhachtú maidir le tairbhí agus tábhacht an chuimsithe dhigitigh. Trí chothromas digiteach a chothú laistigh den phobal, tá tionchar suntasach ag an leabharlann ar shaolta a pátrúin, ag cur na huirlisí agus na scileanna ar fáil dóibh atá riachtanach le dul chun cinn sa saol digiteach.

