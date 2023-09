Teilifíseáin C3 OLED LG: Margadh Soladach do Cháilíocht Íomhá Sublime

Tá laghdú suntasach tagtha ar phraghas an líne is déanaí de theilifíseáin OLED LG, rud a fhágann go bhfuil siad níos inrochtana do thomhaltóirí. Tá an C42 OLED 3-orlach, go háirithe, ar fáil anois ar níos lú ná £ 1000, rud a léiríonn lascaine £ 400 ón bpraghas miondíola bunaidh.

Cé nach ollchóiriú iomlán é an C3 i gcomparáid lena réamhtheachtaí, an C2, cuireann sé roinnt feabhsuithe suntasacha ar fáil. Gnéithe an tsamhail nua an próiseálaí Alfa 9 Gen 6, a fheabhsaíonn an taithí úsáideora agus tugtar isteach gnéithe inmheánacha nua. Ar cheann de na gnéithe seo tá an Object Enhancer, a fheabhsaíonn carachtair tulra agus frapaí i radhairc. Ina theannta sin, ardaíonn AI Super Upscaling Pro LG scannán fo-4K agus laghdaíonn sé torann le haghaidh íomhánna níos géire. Áirítear ar an C3 freisin Quick Media Switching VRR, deireadh a chur leis an scáileán dubh a tharlaíonn nuair a bhíonn ionchuir á athrú.

Cé nach bhfuil an painéal Evo le fáil i múnlaí níos mó, rud a fhágann go bhfuil gile níos ísle ann, seachadann taispeáint OLED an C3 fós dathanna fíor-le-shaol, codarsnacht gan mheaitseáil, agus blacks domhain. Mhol úsáideoirí samhail C2 na bliana seo caite as a fheidhmíocht eisceachtúil, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach d'ábhar éagsúla, ó scannáin go sraitheanna teilifíse.

Feabhsaítear a achomharc a thuilleadh, tá an C3 feistithe le ceithre chalafort HDMI 2.1 atá in ann aschur 4K/120Hz. Beidh meas ag Gamers ar an ngné seo, toisc go gceadaíonn sé gameplay mín ar chonsóil nó ar ríomhairí pearsanta. Cuireann an teilifís tacaíocht VRR ar fáil freisin le HDMI Forum VRR, AMD FreeSync, agus Nvidia G-Sync, ag cinntiú taithí cluichíochta saor ó cuimilt agus gan staonadh.

Leis an titim praghais ar theilifíseáin OLED LG, tugann an C3 deis iontach chun infheistíocht a dhéanamh i dteilifís dhlúth ardcháilíochta le cáilíocht íomhá iontach agus eispéireas sofhreagrach úsáideora. Cibé an cinephile nó gamer tú, is fiú smaoineamh ar an margadh seo.

