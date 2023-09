Díríonn La-Z-Boy ar Lárionad Custaiméara chun Fanacht Iomaíoch

D’fhostaigh La-Z-Boy, an branda troscáin íocónach, Jorge Calvachi mar stiúrthóir léargais chun feidhm léargais tomhaltóra a bhunú don chéad uair riamh ina stair beagnach 100 bliain. Creideann Calvachi gurb é an buntáiste iomaíoch nua in aon tionscal, troscán san áireamh, ná an tomhaltóir-lárnach.

Dúshlán amháin atá le sárú ag La-Z-Boy ná go mbíonn ilphointí tadhaill aige le tomhaltóirí trí bhealaí éagsúla, agus is gnách go mbíonn taithí an chustaiméara hibrideach. Fuair ​​Calvachi amach go dtógann sé níos mó ama ar thomhaltóirí troscán a cheannach, agus go raibh brabhsáil ar líne agus tástáil in-siopa maidir le compord mar chuid shuntasach den turas. Mar sin féin, ní raibh na heispéiris idir digiteach agus in-siopa comhsheasmhach.

Chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán seo, tá Calvachi ag cruthú mol taithí do chustaiméirí le cabhair ó InMoment, cuideachta taithí custaiméara. Déanfaidh siad sonraí ó chainéil dhigiteacha a chomhiomlánú mar phointe tosaigh agus de réir a chéile ionchorpróidh siad sonraí ó phointí tadhaill eile. Is é an sprioc radharc iomlánaíoch a bheith agat ar thuras an chustaiméara chun cinntí eagraíochtúla níos fearr a dhéanamh.

Cé go bhféadfadh sé nach mbeadh sé deacair cur chun feidhme teicniúil a dhéanamh, is fíordhúshlán é glacadh leis an réiteach laistigh d’eagraíocht seanbhunaithe. Tá Calvachi agus InMoment dírithe ar cheannach isteach a fháil ó pháirtithe leasmhara chun cur i bhfeidhm rathúil a chinntiú.

Is é an tomhas deiridh ratha do La-Z-Boy ná taithí iomlán a sholáthar don chustaiméir, seachas díriú ar chomhshó agus fás ioncaim.

