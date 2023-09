KPMG Cruthaíonn AI agus Grúpa Nuálaíochta Digiteach

By

Achoimre: D'fhógair KPMG LLP bunú grúpa AI agus nuálaíocht dhigiteach faoi stiúir an Leas-Chathaoirleach Steve Chase. Díreoidh an grúpa ar infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí agus réitigh nua do chliaint agus iad a chothú, teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn a chomhtháthú sna seirbhísí atá ann cheana féin, agus claochlú inmheánach a thiomáint.

Tá sé tugtha le fios ag KPMG LLP, gnólacht suntasach cuntasaíochta agus seirbhísí gairmiúla, gur bunaíodh grúpa AI agus nuálaíocht dhigiteach. Faoi cheannas an Leas-Chathaoirligh nuacheaptha Steve Chase, tá sé mar aidhm ag an ngrúpa seo infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí agus réitigh nua do chliaint agus iad a chothú agus teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn a chomhtháthú sna seirbhísí atá ann cheana féin.

Chomh maith leis na freagrachtaí seo, déanfaidh Chase maoirseacht ar Ionad Sármhaitheasa AI, a chuimsíonn seirbhísí cliant AI KPMG, an AI Innovation Lab, agus forbairt prionsabail agus beartais úsáide freagracha. Leagann an tionscnamh seo béim ar thiomantas KPMG do rialachas ceannaireachta a chothabháil agus úsáid fhreagrach teicneolaíochtaí AI a chinntiú.

Mar cheannaire cleachtais chomhairliúcháin KPMG le deich mbliana anuas, tugann Chase taithí agus saineolas fairsing dá ról nua. Is léiriú é a cheapachán ar thiomantas KPMG maidir le tallann a chothú laistigh agus leas a bhaint as láidreachtaí a fhoireann bainistíochta.

Tá an beart straitéiseach seo ó KPMG ag teacht leis an méadú ar thábhacht AI agus nuálaíocht dhigiteach sa tírdhreach gnó. Trí shainghrúpa a bhunú atá dírithe ar na réimsí seo, tá sé mar aidhm ag KPMG fanacht ar thús cadhnaíochta maidir le dul chun cinn teicneolaíochta agus réitigh cheannródaíocha a sholáthar dá chliaint.

Foinsí:

– Uathoibriú Cánach Bloomberg