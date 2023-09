KPMG Bunaíonn AI agus Grúpa Nuálaíochta Digiteach, Ceapann Steve Chase mar Leas-Chathaoirleach

D'fhógair KPMG LLP, gnólacht iniúchta, cánach agus comhairleach na SA, go gcruthófar grúpa AI agus Nuálaíochta Digiteach, a bheidh faoi stiúir Steve Chase, an Leas-Chathaoirleach nuacheaptha. Léiríonn an t-aistriú seo tiomantas KPMG maidir le glacadh le teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus nuálaíocht a chothú laistigh den chuideachta.

Tagann bunú an ghrúpa AI agus Nuálaíochta Digití ag am nuair a shocraítear go gcuirfidh intleacht shaorga (AI) isteach ar thionscail éagsúla, lena n-áirítear seirbhísí gairmiúla. Aithníonn KPMG, áfach, go bhféadfadh deiseanna suntasacha fáis a bheith ag baint le cur i bhfeidhm freagrach AI.

“Cuirfidh AI isteach ar KPMG agus ar sheirbhísí gairmiúla, ar chliaint ar fud na dtionscal agus ar an tsochaí i gcoitinne; ach cuireann AI freagrach deiseanna iontacha ar fáil freisin,” a dúirt Cathaoirleach agus POF KPMG, Paul Knopp.

Beidh Steve Chase, ina ról nua, i gceannas ar iarrachtaí infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí agus réitigh nua do chliaint agus iad a ghoradh, teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn a chomhtháthú i seirbhísí atá ann cheana féin, oibríochtaí inmheánacha a athrú, agus a chinntiú go gcoimeádann KPMG rialachas ceannaireachta agus úsáid fhreagrach AI.

Déanfaidh Chase maoirseacht freisin ar Ionad Sármhaitheasa AI KPMG, a chuimseoidh seirbhísí cliant AI KPMG, AI Innovation Lab, agus prionsabail agus beartais úsáide freagracha.

“Is tráth ríthábhachtach é inniu do KPMG, agus is mór an onóir dom an ról nua seo a ghlacadh,” a dúirt Chase. “Tá foireann den scoth againn a chuirfidh dlús leis an nuálaíocht ag KPMG, ag tabhairt fócas práinneach agus daingean ar an gcaoi a ndéanaimid KPMG a athrú trí ghlacadh córasach AI, sonraí agus teicneolaíocht atá ag teacht chun cinn.”

Leanann an fógra seo roinnt beart suntasach eile a rinne KPMG chun glacadh le AI. Ina measc seo tá feidhmiú céimneach na gcumas giniúna AI do gach fostaí, rud a chuireann ar a gcumas oibriú níos tapúla agus níos straitéisí, agus comhghuaillíochtaí leathnaithe le Google agus Microsoft.

Bhí Steve Chase i gceannas ar chleachtas Comhairliúcháin KPMG roimhe seo le deich mbliana anuas, agus lena aistriú chuig an ngrúpa AI agus Nuálaíochta Digiteach, beidh Atif Zaim ina Cheannaire Comhairliúcháin eile do KPMG Advisory.

Is é KPMG LLP gnólacht SAM de chuid eagraíocht dhomhanda KPMG, a oibríonn i 143 tír agus críoch ar fud an domhain. Aithnítear KPMG go forleathan as a thiomantas do sheirbhís phobail, do chuimsiú agus d’éagsúlacht, agus deireadh a chur le neamhlitearthacht óige.

Foinsí:

– KPMG LLP