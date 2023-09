Tá sé mar aidhm ag Kerala an Litearthacht Dhigiteach Iomlán

Tá Kerala, an chéad stát san India chun litearthacht iomlán a bhaint amach, dírithe anois ar litearthacht dhigiteach iomlán a bhaint amach, a deir an tAire Oideachais Ginearálta V. Sivankutty. Ag labhairt dó ag an urramú Stáit ar Lá Idirnáisiúnta na Litearthachta, leag Sivankutty béim ar thábhacht na litearthachta digití i bhforbairtí teicneolaíochta an lae inniu. Luaigh sé gur éirigh le hearnáil an oideachais na gnóthachain a baineadh amach i gclúdach litearthachta a chothú, ach tá litearthacht dhigiteach tar éis éirí ríthábhachtach chun go n-éireoidh le daoine aonair sa saol nua-aimseartha.

Tá roinnt tionscadal déanta ag an stát trí Údarás Misean Litearthachta an Stáit chun litearthacht dhigiteach a fheabhsú. Tá sé mar aidhm ag céim tosaigh an tionscadail litearthachta dhigitigh iomlán feabhas a chur ar chaighdeáin litearthachta na bhfoghlaimeoirí ó na Casta agus na Treibheanna Sceidealta in ocht gceantar. Trí aghaidh a thabhairt ar éagsúlacht oideachasúil agus soch-chultúrtha na mban sna pobail imeallaithe seo, tá súil ag an tionscadal daoine aonair a chumhachtú agus an deighilt dhigiteach a líonadh.

Bhí stiúrthóir na Comhairle Stáit um Thaighde agus Oiliúna Oideachais (SCERT) Jayaprakash RK i gceannas ar an bhfeidhm, rud a léirigh tiomantas an rialtais do litearthacht dhigiteach a chur chun cinn. I measc na bpríomhchainteoirí eile ag an imeacht bhí Samagra Shiksha Kerala State stiúrthóir tionscadail Supriya AR, Institiúid Stáit Teicneolaíochta Oideachais (SIET) Kerala stiúrthóir B. Aburaj, Comhairle Stáit um Oideachas Oscailte agus ar feadh an tSaoil (SCOLE) Kerala leas-chathaoirleach P. Pramod, agus Stáit Stiúrthóir Údarás Misean na Litearthachta AG Oleena.

Trí dhíriú ar litearthacht dhigiteach, tá dul chun cinn eile á dhéanamh ag Kerala i dtreo sochaí chuimsitheach chumhachtach a chruthú. Trí na tionscnaimh seo, tá sé mar aidhm ag an stát na scileanna riachtanacha a thabhairt dá shaoránaigh chun leas a bhaint as na deiseanna a chuireann an ré dhigiteach ar fáil, chun oideachas agus forbairt shocheacnamaíoch a chur chun cinn tuilleadh.

Foinsí:

– An Aireacht Oideachais, Kerala

– An tÚdarás um Mhisean um Litearthacht Stáit