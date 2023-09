D'ordaigh Cheater $500,000 a íoc i nDamáistí Bunaithe ar Chóipcheart agus Cosc ar Bungie Games

Achoimre: D'ordaigh breitheamh do cheater sraitheach sa chluiche Destiny 2 $500,000 a íoc i ndamáistí atá bunaithe ar chóipcheart agus cosc ​​buan a chur air ó chluichí Bungie a cheannach, a imirt nó a shruthú. Chinn an breithiúnas toilithe, ar chomhaontaigh an dá pháirtí air, gur sháraigh úsáid an chosantóra bogearraí cheat sa chluiche an dlí cóipchirt feidearálach. Ghearr an breitheamh damáistí breise freisin do chruthú cuntais nua an chosantóra chun dul timpeall ar thoirmeasc agus ar gach logáil isteach neamhúdaraithe, rud a d'fhág go raibh $2,000 ar a laghad in aghaidh an logáil isteach. Chomh maith leis na pionóis airgeadais, tá cosc ​​ar an gcosantóir bogearraí caimiléireachta a bhaineann leis an gcluiche a shealbhú, cuntais agus feathail Bungie a cheannach nó a dhíol, agus URLanna agus láithreáin ghréasáin ghaolmhara a úsáid. Éilíonn ordú an bhreithimh freisin ar an gcosantóir aon chuntas líonra sóisialta, comhroinnte físeáin nó teachtaireachtaí digiteacha a dhúnadh atá tiomnaithe dá ghníomhaíochtaí caimiléireachta a chur chun cinn nó a phlé.

I rialú suntasach a bhféadfadh iarmhairtí a bheith aige do cheaters cluiche, rialaigh breitheamh i bhfabhar Bungie, forbróir an chluiche Destiny 2, i lawsuit i gcoinne cheater sraitheach. Bhí an cosantóir, Luca Leone, tar éis cosc ​​​​a chur ar ilchuntais agus fiú bagairtí a dhéanamh ar fhostaithe Bungie. Chinn an breitheamh, Richard Jones, gurbh ionann úsáid Leone as bogearraí caimiléireachta agus sárú cóipchirt Destiny 2.

Dhírigh cinneadh an bhreithimh ar “forleagan grafach” na mbogearraí caimiléireachta agus an úsáid a bhain sé as “cód instealladh[ed],” a measadh a chruthaigh saothar díorthach neamhúdaraithe a sháraigh an dlí cóipchirt feidearálach. Ba ionann an breithiúnas agus $500,000 i ndamáistí, agus $150,000 sannta do gach ceann den dá shaothar sáraithe.

Chuir iarrachtaí Leone teacht timpeall ar thoirmeasc agus dul i mbun gameplay neamhúdaraithe a thuilleadh leis na damáistí a gearradh. Trí chuntais nua a chruthú agus trí iarracht a dhéanamh diúltú do chomhaontú ceadúnais an chluiche mar mhionaoiseach, sháraigh Leone cóipcheart Bungie le gach logáil isteach ina dhiaidh sin. D'ordaigh ordú an bhreithimh damáistí breise de $2,000 do gach ceann de “100 ar a laghad” logáil isteach.

Ní hamháin go bhforchuireann an breithiúnas pionóis airgeadais suntasacha, ach folaíonn sé freisin toirmeasc buan ar Leon ó rochtain a fháil ar aon chluichí Bungie. Síneann an toirmeasc seo chuig cluichí Bungie a cheannach, a íoslódáil, a imirt, a shruthú agus idirghníomhú le cluichí Bungie. Tá cosc ​​ar Leon freisin bogearraí caimiléireachta a bhaineann leis an gcluiche a shealbhú nó a chur chun cinn, chomh maith le cuntais agus feathail Bungie a cheannach nó a dhíol. Ina theannta sin, ní mór do Leon deireadh a chur le húsáid URLanna agus suíomhanna gréasáin a bhaineann lena ghníomhaíochtaí gnó aindleathacha.

Chun comhlíonadh an bhreithiúnais a áirithiú, tá sé de cheangal ar Leone aon chuntas líonra sóisialta, comhroinnte físeán nó teachtaireachtaí digiteacha atá faoina rialú atá tiomanta do chur chun cinn nó plé a dhéanamh ar a ghníomhaíochtaí caimiléireachta a dhíchumasú, a bhaint nó a dhúnadh.

Feidhmíonn an rialú seo mar rabhadh do cheaters sa phobal cearrbhachais agus leagann sé béim ar na hiarmhairtí dlíthiúla a d’fhéadfadh teacht as sárú cóipchirt agus mí-úsáid bogearraí caimiléireachta.

Sainmhínithe:

– Bogearraí caimiléireachta: Cláir nó scripteanna a úsáidtear chun buntáiste éagórach a bhaint amach i gcluiche físeáin, rud a sháraíonn téarmaí seirbhíse an chluiche go minic.

– Sárú cóipchirt: Úsáid neamhúdaraithe ábhair faoi chóipcheart, amhail bogearraí cluiche, gan cead a fháil ó úinéir an chóipchirt.

Foinsí:

– Foinse alt scríofa ag Kyle Orland do Ars Technica