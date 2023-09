Jennifer Aniston ag Ceiliúradh Comóradh Dhá Bhliana LolaVie le Grianghraif Uathúla Óige

Chuaigh Jennifer Aniston chuig na meáin shóisialta le déanaí chun comóradh dhá bhliain a branda cúram gruaige, LolaVie, a cheiliúradh. Roinn an t-aisteoir grianghraif óige annamh agus léirigh sí a bród as an bhfoireann dochreidte taobh thiar den bhranda.

Chuir Aniston sraith pictiúr aisiompaithe suas a thaispeáin í féin níos óige agus a turas sa tionscal cúram gruaige. I ngrianghraf amháin, is féidir í a fheiceáil ag coinneáil buidéal de tháirge sínithe LolaVie, ag léiriú a paisean don bhranda. Léirigh an t-aisteoir a buíochas as rath LolaVie agus thug sí creidiúint dá foireann as a gcuid oibre crua agus a dtiomantas.

Seoladh LolaVie in 2020 agus go tapa bhí tóir i measc tomhaltóirí. Cuireann an branda raon táirgí cúram gruaige ar fáil a dhíríonn ar chomhábhair nádúrtha agus ardchaighdeáin. Bhí baint ghníomhach ag Aniston le LolaVie a fhorbairt agus a chur chun cinn, ag tarraingt ar a cuid taithí agus léargais phearsanta féin.

Ní hamháin gur chomóradh an ceiliúradh dhá bhliain rath an bhranda ach bhí sé mar mheabhrúchán ar spiorad fiontraíochta agus diongbháilteacht Aniston freisin. Trína thiomantas agus a fís, tá LolaVie bunaithe ag Aniston mar ainm iontaofa sa tionscal cúram gruaige.

Léiríonn cinneadh Aniston grianghraif annamha óige a roinnt taobh le comóradh a branda an nasc pearsanta atá aici le LolaVie. Ligeann sé di teagmháil a dhéanamh lena lucht féachana ar leibhéal níos doimhne agus léiríonn sé barántúlacht an bhranda.

De réir mar a leanann LolaVie ag fás agus ag leathnú, tá Jennifer Aniston fós ina fórsa tiomána taobh thiar den bhranda. Chuir a paisean don chúram gruaige agus a tiomantas do tháirgí ardchaighdeáin a sholáthar le rath LolaVie sa mhargadh áilleachta iomaíoch.

Foinsí:

– Ashleigh Gray, “Comhroinneann Jennifer Aniston grianghraif annamha óige chun comóradh dhá bhliain a branda cúram gruaige LolaVie a cheiliúradh: ‘Bródúil as mo fhoireann dochreidte’”, Dailymail.com