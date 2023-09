Cuireadh Pianbhreith ar Fhear Seapánach as Airgead a Dhéanamh ar Fhíseáin gameplay YouTube

Gearradh dhá bhliain sa phríosún ar fhear Seapánach agus gearradh fíneáil ¥1 milliún air as dlíthe cóipchirt a shárú trí airgead a dhéanamh ar fhíseáin chluiche ar YouTube. Is é seo an chéad chiontú dá leithéid sa tSeapáin.

Fuarthas fear 53 bliain d’aois Shinobu Yoshida ciontach as físeáin gameplay den úrscéal amhairc Steins; Gate: My Darling's Embrace a uaslódáil agus as achoimre a dhéanamh ar eipeasóid de sheónna anime Steins; Gate and Spy x Family gan cead a fháil ó na foilsitheoirí. Sháraigh a ghníomhartha dlí na Seapáine a chuireann cosc ​​​​ar airgead a dhéanamh as ábhar cóipchirt.

Chuir an grúpa trádála frithphíoráideachta Seapánach Content Overseas Distribution Association (CODA) síos ar chás Yoshida mar chás “mailíseach” mar gheall ar fhíseáin ina raibh ábhar agus millteoirí a uaslódáil gan chead ó shealbhóirí na gceart. Chuir CODA in iúl freisin go bhfuair sé ioncam fógraíochta go héagórach trí shárú cóipchirt.

D'admhaigh Yoshida go raibh a fhios aige go raibh a ghníomhartha mídhleathach ach dúirt sé go raibh sé ag iarraidh go bhfeicfeadh duine cad a chruthaigh sé mar chuid dá chaitheamh aimsire. D’áitigh an t-ionchúiseamh, áfach, go raibh a ghníomhartha díobhálach d’iarrachtaí táirgthe ábhair. Leag siad béim gur lú an seans go gcaithfeadh tomhaltóirí airgead ar na heachtra cluiche nó anime tar éis iad a mhilleadh.

Tugann an cás seo aird ar an tsaincheist atá ag dul i méid maidir le sárú cóipchirt ar ardáin mar YouTube, áit a ndéanann daoine aonair airgead ar ábhar gan údarú cuí. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán ar a thábhachtaí atá sé meas a bheith agat ar chearta maoine intleachtúla agus cead a fháil ó shealbhóirí cearta roimh ábhar cóipchirt a roinnt ar líne.

Mar fhocal scoir, cuireann ciontú agus pianbhreith Shinobu Yoshida béim ar na hiarmhairtí dlíthiúla a d’fhéadfadh teacht chun cinn as dlíthe cóipchirt a shárú. Féadfaidh an cás seo fasach a leagan síos do chásanna sáraithe cóipchirt sa tSeapáin amach anseo, ag feidhmiú mar chosc ar dhaoine eile a d’fhéadfadh smaoineamh ar airgead a dhéanamh ar ábhar faoi chóipcheart gan údarú.

