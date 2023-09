Qualcomm chun Móideimí Snapdragon 5G a Sholáthar le haghaidh Seoltaí Smartphone Apple sa Todhchaí

Tá comhaontú bainte amach ag an soláthróir sliseanna soghluaiste Qualcomm le fathach teicneolaíochta Apple chun Córais RF Móideim Snapdragon 5G a sholáthar le haghaidh seoltaí fóin chliste idir 2024 agus 2026. Tagann an chomhpháirtíocht seo ag am a bhfuil dúshláin roimh Apple sa tSín agus tá sé mar aidhm aige a slabhra soláthair a neartú i réigiúin eile. . Cé nár nocht Qualcomm luach an chomhaontaithe, tuairimíonn saineolaithe gur fiú na billiúin dollar é.

Tógann an comhaontú nua seo ar chomhaontú a síníodh roimhe seo idir Qualcomm agus Apple in 2019, a réitigh cath dlíthiúil idir an dá chuideachta. De réir Reuters, cuirfear an comhaontú soláthair ón margadh sin i gcrích i mbliana. Ciallaíonn sé seo gurb iad na iPhones atá le teacht atá le fógairt ag Apple na cinn dheireanacha a scaoilfear faoin gcomhaontú roimhe seo.

Tá an comhoibriú idir Qualcomm agus Apple suntasach sa tionscal sliseanna mar go bhfuil Qualcomm ina phríomhsholáthraí sliseanna soghluaiste, agus tá láithreacht suntasach ag Apple sa mhargadh fón cliste. Measann anailísithe UBS gur thuill Qualcomm thart ar $7.26 billiún trí sceallóga a sholáthar do Apple in 2022.

Trí sholáthar Córais RF Móideim Snapdragon 5G a dhaingniú ó Qualcomm, tá sé mar aidhm ag Apple teicneolaíocht 5G cheannródaíoch a ionchorprú ina mhúnlaí fón cliste sa todhchaí. Tairgeann Córais RF Móideim Snapdragon 5G ardghnéithe agus feidhmíocht, rud a ligeann do Apple nascacht fheabhsaithe agus luasanna sonraí níos tapúla a sheachadadh dá úsáideoirí.

Tríd is tríd, neartaíonn an chomhpháirtíocht seo seasamh Qualcomm mar phríomh-imreoir sa tionscal sliseanna soghluaiste agus cinntíonn sé rochtain Apple ar ardteicneolaíocht sliseanna dá n-eisiúintí fón cliste atá le teacht.

