Tá Banc Ceannais Iosrael ag Breathnú ar Sheicil Dhigiteach a Eisiúint

Tá banc ceannais Iosrael, Banc Iosrael, ag fiosrú an bhféidearthacht seiceil dhigiteach a eisiúint chun córais íocaíochta na tíre a fheabhsú. Cé nach bhfuil an cinneadh maidir le seiceal digiteach a sheoladh fós, tá an banc ceannais fós tiomanta do theorainn na n-airgeadraí digiteacha a bhrú.

Thosaigh an banc ceannais ag déanamh taighde agus ag ullmhú le haghaidh eisiúint féideartha seiceála digiteach i mí na Samhna 2021, mar mhodh chun córas íocaíochta níos éifeachtaí a chruthú. Ar dtús, rinne Iosrael machnamh ar airgeadra digiteach bainc cheannais (CBDC) a eisiúint go déanach in 2017, agus tá an fócas le déanaí ar shekel digiteach ag teacht le treochtaí domhanda i ngeilleagair chun cinn.

Dúirt Gobharnóir Bhanc Iosrael Amir Yaron go bhfuil an cinneadh seiceil dhigiteach a eisiúint fós oscailte, mar atá sé sna geilleagair is forbartha. Mar sin féin, tá an banc ceannais tiomanta do fanacht ar thús cadhnaíochta i dtaiscéalaíocht CBDC agus tacú le hiarrachtaí chun córais íocaíochta agus an córas airgeadais ina iomláine a nuachóiriú.

Tá banc ceannais Iosrael tar éis comhoibriú cheana féin lena mhacasamhail i Hong Cong agus leis an mBanc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta ar thionscadal Sela. Léirigh an tionscadal seo indéantacht CBDC miondíola, a chomhcheanglaíonn inrochtaineacht, iomaíocht, agus cibearshlándáil láidir, agus ag an am céanna ag caomhnú na buntáistí a bhaineann le airgead tirim fisiciúil.

D'fhéadfadh seiceál digiteach feabhas a chur ar an iomaíocht i gcóras airgeadais Iosrael, atá faoi cheannas roinnt banc agus institiúidí móra faoi láthair. Leag an Leas-Ghobharnóir Andrew Abir béim ar an ngá atá le páirc imeartha chothrom a ligeann d’iontrálaithe nua táirgí airgeadais a thairiscint. Le méadú le déanaí ar rátaí úis, tá aird tugtha ar na srianta atá ar na bainc atá ann cheana maidir le harduithe rátaí a chur ar aghaidh chuig iarmhéideanna na gcustaiméirí, rud a fhágann míshástacht an phobail.

Aithníonn Banc Iosrael digitiú tapa an gheilleagair agus feiceann sé na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag seicil dhigiteach. Má chuirtear i bhfeidhm é, tá sé mar aidhm ag an mbanc ceannais tosaíocht a thabhairt do phríobháideachas in idirbhearta digiteacha, ag cinntiú ar a laghad an leibhéal céanna príobháideachais agus na modhanna íocaíochta digiteacha atá ann cheana féin.

Cé go bhfuil an cinneadh maidir le seicil digiteach fós le tabhairt chun críche, tá Banc Iosrael ag fiosrú na féidearthachtaí go gníomhach agus ag fanacht ar thús cadhnaíochta taighde agus forbartha CBDC.

