Tá banc ceannais Iosrael, Banc Iosrael, ag bogadh ar aghaidh le pleananna chun seiceal digiteach a thabhairt isteach chun córais íocaíochta na tíre a fheabhsú. Cé nach bhfuil cinneadh críochnaitheach fós le déanamh ag an mbanc maidir le seiceal digiteach a sheoladh, tá sé fós tiomanta do bheith ar thús cadhnaíochta i dtaiscéaladh airgeadra digiteach agus tacú le hiarrachtaí chun córais íocaíochta agus an córas airgeadais ina iomláine a chur chun cinn.

Tá Banc Iosrael i mbun taighde agus ullmhúcháin d’eisiúint féideartha seiceála digiteach ó mhí na Samhna 2021. Is é an gá atá le córas íocaíochta níos éifeachtaí a spreag an tionscnamh seo, mar gur aithin an banc na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag airgeadra digiteach bainc cheannais (CBDC). ) chomh luath le 2017.

Chuir Gobharnóir Bhanc Iosrael Amir Yaron béim ar a thábhachtaí atá sé coimeád suas le digitiú an gheilleagair agus an bhearna a dhúnadh le geilleagair chun cinn eile. Chuir sé béim freisin, dá dtabharfadh Iosrael seicil dhigiteach isteach, go dtabharfadh sé tús áite do leibhéil phríobháideachta a choinneáil atá inchomparáide nó a d’fhéadfadh a bheith níos airde ná na cinn a thairgeann modhanna íocaíochta digiteacha atá ann cheana féin.

Leag an Leas-Ghobharnóir Andrew Abir béim ar an bpoitéinseal atá ann do sheicil dhigiteach chun níos mó iomaíochta a thabhairt isteach i gcóras airgeadais Iosrael, atá faoi cheannas roinnt banc agus institiúidí móra faoi láthair. Trí chothromaíocht a chur ar fáil, d’fhéadfadh CBDC cur ar chumas iontrálaithe nua sa mhargadh táirgí agus seirbhísí airgeadais a thairiscint.

Léirigh tionscadal Sela Bhanc Iosrael, a rinneadh i gcomhar le hÚdarás Airgeadaíochta Hong Cong agus an Banc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta, indéantacht CBDC miondíola. Díríonn an tionscadal seo ar bhearta inrochtaineachta, iomaíochta agus cibearshlándála a chomhcheangal agus ag an am céanna buntáistí an airgid thirim fhisiciúil a choinneáil.

Tagann breithniú an bhainc cheannais ar sheicil dhigiteach mar fhreagra ar éileamh an phobail ar chóras airgeadais níos cothroime. Léirigh an t-ardú ar rátaí úis le déanaí an gá atá le hiomaíocht mhéadaithe, toisc nár chuir na bainc thráchtála arduithe rátaí ar aghaidh go hiomlán chuig iarmhéideanna a gcustaiméirí, rud a d’eascair aistarraingt phoiblí.

Mar fhocal scoir, cé nach bhfuil cinneadh daingean déanta fós ag Banc Iosrael maidir le seiceal digiteach a eisiúint, tá sé ag leanúint go gníomhach le hiniúchadh agus forbairt airgeadra digiteach chun córais íocaíochta a nuachóiriú agus tírdhreach airgeadais níos iomaíche a chur chun cinn sa tír.

