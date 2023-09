iQOO 12: Dromchla Ráflaí agus Sceitheadh ​​Nua Maidir le Fón Cliste atá le Teacht

Tá an iQOO 12, comharba an iQOO 11, ag déanamh babhtaí sa mhuileann ráfla cheana féin. Tugann tuarascálacha is déanaí le fios go mbeidh roinnt sonraíochtaí suntasacha ag an bhfeiste atá le teacht, lena n-áirítear taispeáint OLED ardtaifigh, socrú ceamara cumhachtach, agus cumais luchtaithe tapa.

De réir Stáisiún Comhrá Digiteach, foinse iontaofa ón tSín, beidh an iQOO 12 bródúil as taispeáint “2K” réiteach E7 OLED le ráta athnuachana de 144 Hz. Ciallaíonn sé seo gur féidir le húsáideoirí a bheith ag súil le taispeáint QHD le amhairc réidh agus briosc. Ina theannta sin, táthar ag rá go bhfuil fráma miotail agus braiteoir méarloirg ultrasonaic in-taispeáint ag an bhfeiste le haghaidh díghlasáil áisiúil agus slán.

Táthar ag súil go mbeidh an córas ceamara ar an iQOO 12 ina bhuaicphointe mór. Deirtear go n-úsáideann an príomhcheamara cúil an braiteoir OmniVision OV50H, a bhfuil taifeach 50 MP aige agus méid picteilín 1.2µm. Ina theannta sin, féadfaidh an gléas ceamara súmáil isteach peireascóip 64 MP leis an braiteoir OmniVision OV64B. Geallann an socrú seo cumas grianghrafadóireachta mórthaibhseach le seatanna mionsonraithe agus súmáilte isteach.

Tugann ráflaí le fios freisin go dtacóidh an iQOO 12 le muirearú sreangaithe 200W, rud a léiríonn láithreacht ceallraí sizable. Níl cumas cruinn na ceallraí nochta go fóill, ach táthar ag súil go mbeidh sé “mór-mhór” chun freastal ar na riachtanais éilitheacha cumhachta.

Cé nach bhfuil aon dáta scaoilte oifigiúil deimhnithe, táthar ag súil go ndéanfaidh an iQOO 12 a bhealach chuig margaí idirnáisiúnta sa chéad ráithe de 2024. Tá tuarascálacha ag tuairimíocht go dtiocfaidh an gléas i múnlaí iolracha, b'fhéidir lena n-áirítear iQOO 12 caighdeánach agus iQOO níos airde. 12 Pro. Mar sin féin, baineann na sonraí a thugtar thuas go príomha leis an tsamhail Pro, de réir na faisnéise reatha.

Tríd is tríd, tá an iQOO 12 ag cumadh le bheith ina phríomhfhón cliste mórthaibhseach le gnéithe ceamara chun cinn, taispeáint ardtaifigh, agus cumais luchtaithe tapa. De réir mar a thagann tuilleadh sonraí chun solais, tá díograiseoirí teicneolaíochta ag fanacht go fonnmhar ar an bhfógra oifigiúil chun a fheiceáil conas a fheidhmeoidh an gléas in úsáid sa saol fíor.

