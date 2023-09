An é an iPhone 15 an Chéad Athchur Deisce Eile?

Tá Apple socraithe chun an iPhone 15 a nochtadh ag ócáid ​​​​speisialta amárach, agus tugann ráflaí le fios go dtiocfaidh sé le cónascaire USB-C, in ionad an chónascaire Lightning a bhí mar chaighdeán ón iPhone 5. Táthar ag súil go mbeidh an iPhone nua mar ghné freisin. calafort Thunderbolt, ag tairiscint roghanna ionchuir agus aschuir leathnaithe le haghaidh sonraí, taispeáint, cumhacht, agus níos mó.

Leis na nuashonruithe crua-earraí seo, d'fhéadfadh an iPhone a bheith ina fheiste claochlaitheach i dtírdhreach na ríomhaireachta. Tá iomaitheoirí cosúil le Samsung tar éis iniúchadh a dhéanamh cheana féin ar conas is féidir le fóin chliste a dhúbailt mar athsholáthar deisce, le DeX Samsung ag tairiscint eispéireas inniúil deisce. Tugann ráflaí le fios go bhféadfadh Android modh deisce dúchais a thabhairt isteach go luath freisin.

Cé nach bhfuil sé léirithe go hiomlán ag Apple gur féidir le iPadOS timpeallacht ríomhaireachta deisce a athsholáthar, tá an poitéinseal ollmhór ann. D'fhéadfadh iPhone 15 le calafort USB-C agus cumais Thunderbolt feidhmiú mar chliant tanaí póca-mhéid, rud a ligeann d'úsáideoirí ceangal le taispeántais sheachtracha agus feistí ionchuir cibé áit agus aon uair is gá dóibh.

Faoi láthair, tá cumais theoranta ag iPhones nuair atá siad ceangailte le taispeáint seachtrach. Ní féidir le húsáideoirí ach scáileán a ngléas nó físeán aschuir a scáthánú ag taifeach atá optamaithe le haghaidh féachana teilifíse nó monatóireachta, rud a fhágann nach bhfuil baint ag an gcuid eile den chomhéadan.

Mar sin féin, d'fhéadfadh iPhone ar féidir leis eispéireas cosúil le deasc a theilgean nuair a bhíonn sé ceangailte le scáileán ríomhaire glúine a athsholáthar do go leor úsáideoirí. Tá an fheidhmíocht ag teastáil ó phróiseálaithe cumhachtacha an iPhone, a úsáidtear freisin i Macs, le haghaidh tascanna cosúil le ríomhphost, brabhsáil gréasáin, athsheinm físe, agus fiú eagarthóireacht grianghraf. Tairgeann iPadOS feidhmiúlacht den chineál céanna ar na crua-earraí céanna cheana féin.

Cé go bhféadfadh Apple a mhargadh Mac féin a chanibalú, tá an chuideachta tar éis glacadh go stairiúil le deiseanna chun athruithe paraidím a threorú in úsáid gléasanna. D'fhéadfadh fógra iPhone an lae amárach tús ré nua le haghaidh fóin chliste a chomóradh, ach tá sé fós neamhchinnte an dtabharfar modh deisce isteach i mbliana nó sa todhchaí.

Mar fhocal scoir, d'fhéadfadh cónascaire USB-C féideartha an iPhone 15 agus calafort Thunderbolt é a shuíomh mar athsholáthar deisce fíor. Tá sé fós le feiceáil cé acu a roghnaíonn Apple an deis seo a thapú agus coincheap an fhóin chliste a ath-shainmhíniú.

