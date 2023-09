Nochtann Apple iPhone 15: Gnéithe, Praghsanna, agus Dáta Eisiúna

Nocht Apple le déanaí a raon iPhone 15 a bhfuil súil leis go mór le linn ócáid ​​​​speisialta ag Amharclann Steve Jobs i Cupertino, California. Tá na samhlacha nua iPhone 15 le scaoileadh in Aotearoa (An Nua-Shéalainn) an 22 Meán Fómhair, le praghsanna ag tosú ag NZ$1649 don mhúnla caighdeánach, NZ$2099 don Pro, agus $2499 don Pro Max.

Le linn na hócáide, nocht Apple freisin na samhlacha Apple Watch is déanaí, a bhfuil gné rialaithe gothaí nua acu. Leis an ngné seo, is féidir le húsáideoirí feidhmeanna éagsúla a chomhlíonadh trína n-ordóg agus a n-ordóg a bhualadh le chéile.

Suimiúil go leor, sheol an raon iPhone 15 leis na bunphraghsanna céanna leis an raon iPhone 14 roimhe seo sna SA. Sa Nua-Shéalainn, áfach, tá praghas an iPhone 15 bonn NZ$50 níos airde ná an iPhone 14. Tá praghas seolta an iPhone 15 Pro NZ$100 níos mó ná an iPhone 14 Pro, agus tá méadú tagtha ar phraghas seolta ar na samhlacha nua Plus agus Pro Max. de NZ$300 i gcomparáid le samhlacha na bliana seo caite.

Gné shuntasach amháin de raon iPhone 15 ná calafoirt USB-C a thabhairt isteach le muirearú. Tagann an t-aistriú seo tar éis don Aontas Eorpach reachtaíocht a rith a éilíonn ar gach feiste beag, lena n-áirítear fóin chliste, muirearú USB-C a úsáid faoi 2024. Leis an athrú seo, is féidir leis an gcorda céanna a ghearrann iPhones an chuid is mó de na fóin Android nua-aimseartha agus gléasanna eile a ghearradh freisin. Ina theannta sin, ceadaíonn sé muirearú droim ar ais, rud a chiallaíonn gur féidir le húsáideoirí gabhálais cosúil lena gcás AirPods a athluchtú go díreach óna n-iPhone.

I dtéarmaí dathanna, beidh samhlacha caighdeánacha iPhone 15 agus Plus ar fáil i bándearg, buí, gorm, glas agus dubh. Tairgeann na samhlacha iPhone 15 Pro agus Pro Max roghanna tíotáiniam dubh, bán, gorm agus nádúrtha. Mar sin féin, murab ionann agus roinnt fóin inchomparáide Android, níl taispeáint i gcónaí ar na samhlacha caighdeánacha iPhone 15 ná taispeáint 120Hz.

Tagann na samhlacha iPhone 15 Pro le cás tíotáiniam éadrom agus láidir, in ionad an chruach dhosmálta a úsáideadh i múnlaí roimhe seo. Ina theannta sin, tá cnaipe gníomhaíochta in-ríomhchláraithe curtha in ionad an lasc balbhaithe ar thaobh an ghutháin.

Ar an iomlán, cuireann an raon iPhone 15 gnéithe nua ar fáil, praghsanna níos airde do roinnt samhlacha, agus áisiúlacht muirir USB-C. Leis na sonraíochtaí mórthaibhseacha agus na dearaí nuashonraithe atá acu, tá na iPhones nua seo cinnte go dtarraingeoidh siad aird díograiseoirí Apple agus lovers teicneolaíochta araon.

Foinsí:

– Apple – YouTube