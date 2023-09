Ráflaí iPhone 15 Pro: Sonraí Stórála agus Praghsanna arna nochtadh

De réir nóta taighde ó anailísithe ag TrendForce, tosóidh an iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max atá le teacht leis an toilleadh stórála 128GB céanna lena réamhtheachtaithe, an líneáil iPhone 14 Pro. Murab ionann agus ráflaí roimhe seo, sonraítear sa tuarascáil go mbeidh praghas an iPhone 15 Pro ag $999, gan athrú ón iPhone 14 Pro, agus feicfidh an iPhone 15 Pro Max ardú praghais $100, ag tosú ag $1199.

Tá faisnéis TrendForce ag teacht salach ar thuairiscí níos luaithe a thug le tuiscint go bhfeicfeadh an dá mhúnla ardú praghais. Mar sin féin, tá sé fós comhsheasmhach leis an éileamh go dtosóidh an dá fheiste le 128GB de stóráil. Ina theannta sin, cuireann an tuarascáil deireadh le ráfla roimhe seo go mbeadh an iPhone 15 Pro ar fáil i gcumraíocht nua 2TB, ag rá go mbeidh na roghanna stórála ag 1TB ar a mhéad.

Chuir anailísithe eile an t-ardú praghais i leith an chuimsiú de chassis tíotáiniam agus ceamara nua peireascóip ar an iPhone 15 Pro Max. Nochtann TrendForce freisin go n-áireofar sna samhlacha iPhone 15 Pro 8GB RAM, uasghrádú ón 6GB a fhaightear san iPhone 14 Pro.

Cé go raibh súil ag cuid acu go n-ardófaí an bunstóras go 256GB, tugann an tuarascáil nua seo le fios go mb’fhéidir nach amhlaidh atá. Tá an t-imeacht atá le teacht ag Apple, “Wonderlust,” le déanamh chun na sonraí go léir a nochtadh faoin iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max, mar sin ní fada go mbeidh deimhniú againn ar na ráflaí sin.

Foinsí:

– Nóta taighde TrendForce arna anailísiú ag 9to5Mac