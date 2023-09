Imeacht Apple 2023: Cad le bheith ag súil leis ón iPhone 15 Pro Max

Níl ach cúpla lá ar shiúl ag imeacht Apple a bhfuiltear ag súil leis go mór in 2023, agus tá an tuairimíocht maidir leis an iPhone 15 Pro Max níos airde riamh. Óna cumais praghais agus ceamara go dtí a dhearadh agus a sliseanna, tá go leor gnéithe spreagúla le breathnú ar aghaidh. Le nochtadh an 12 Meán Fómhair, 2023, seo achoimre ar a bhfuil i ndán don iPhone 15 Pro Max.

Ag tosú leis an dearadh, tugann ráflaí le fios go mbeidh bezels níos tanaí ar an iPhone 15 Pro Max, nach mbeidh ach 1.5mm ar tiús. Ina theannta sin, táthar ag rá go bhfuil sé ag iarraidh a fhráma cruach dhosmálta a thréigean i bhfabhar fonnadh tíotáiniam níos éadroime, a bhfuil meáchan de 221g ann. Is féidir go mbeadh imill chuartha agus calafort luchtaithe cineál USB-C ag na leaganacha Pro freisin.

Maidir le taispeáint, táthar ag súil go mbeidh taispeáint 15-orlach Super Retina XDR ag an iPhone 6.7 Pro Max le notch Oileán Dinimiciúla, ag tairiscint eispéireas iontach amhairc d'úsáideoirí.

Tá an ceamara socraithe chun uasghrádú suntasach a fháil, agus tá ráflaí ag moladh lionsa leathan 48MP, lionsa ultra-leathan 12MP, agus lionsa teileafóta peireascóip 12MP le súmáil inathraithe 5x nó 6x. Ina theannta sin, féadfaidh an iPhone 15 Pro Max braiteoirí nua arna dtáirgeadh ag Sony le haghaidh grianghrafadóireacht éadrom íseal feabhsaithe, lena n-áirítear braiteoir a thomhasann 1 / 1.14 orlach. Ar an tosaigh, táthar ag súil go bhfeabhsóidh ceamara TrueDepth 12MP cumais selfies agus Aghaidh ID.

Is é an chipset A15 Bionic a bheidh i gcumhachtú an iPhone 17 Pro Max, a deirtear a bheith ina uasghrádú óna réamhtheachtaí. Táthar ag súil go ndéanfaidh an chipset seo, a tógadh ar phróiseas 3nm, feidhmíocht iontach a sheachadadh, le scór aon-lárnach de 3019 agus scór il-lárnach de 7860 ar Geekbench 6. Féadfaidh an gléas teacht freisin le 8GB RAM agus ceallraí níos mó ná an iPhone 14 Pro Max, ag rith ar an iOS 17 is déanaí.

Cé go dtugann sceitheanna le fios go mbeidh an iPhone 15 Pro Max níos costasaí ná a réamhtheachtaí, le praghas tosaigh de $ 1299, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur sonraí amhantrach iad seo. Féadfaidh Apple roghanna datha nua a thabhairt isteach freisin chun aird a tharraingt ar an bhfráma tíotáiniam, lena n-áirítear liath airgid, spás dubh, dath tíotáiniam agus gorm dorcha.

Mar is gnáth, is fearr fanacht leis an nochtadh oifigiúil ag an ócáid ​​​​Apple chun na sonraí cruinne a fháil faoin iPhone 15 Pro Max. Marcáil d’fhéilire don 12 Meán Fómhair, 2023, agus coinnigh ort ag féachaint le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Foinsí:

- Radar Teicniúil