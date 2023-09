Ag tabhairt isteach an iPhone 15 Pro Max: an Fón cliste is cumhachtaí ag Apple fós

Is é an iPhone 15 Pro Max an príomhfhón cliste is déanaí de chuid Apple agus tá an ceamara is cumhachtaí le feiceáil riamh ar iPhone. Arna scaoileadh in éineacht leis an iPhone 15, iPhone 15 Plus, agus iPhone 15 Pro, tá taispeáint 6.7-orlach ag an Pro Max agus cuimsíonn sé na gnéithe nua go léir a fhaightear ar a deartháireacha, mar shampla Cnaipe Gníomhaíochta inoiriúnaithe agus calafort USB-C.

Is é an rud a shocraíonn an iPhone 15 Pro Max óna chéile ná a lionsa súmáil peireascóip nuálaíoch, a sholáthraíonn súmáil optúil 5x, rud a fhágann gur iomaitheoir láidir é i gcoinne fóin cheamara eile. Le barr 2x Apple ón braiteoir 48MP, is féidir le húsáideoirí súmáil optúil 10x a bhaint amach go héifeachtach. Fógraíodh an iPhone 15 Pro Max le linn imeacht Meán Fómhair Apple agus tá sé ar fáil le haghaidh réamhordú sula scaoilfear é ar 22 Meán Fómhair.

Gné shuntasach amháin den iPhone 15 Pro Max ná a phort USB-C, in ionad cónascaire Lightning Apple. Cuireann an port seo luasanna USB 3 ar fáil chun comhaid físe a íoslódáil níos tapúla agus níos mó. Tá sé feistithe freisin le sliseanna A17 Pro nua Apple, a fheabhsaíonn a fheidhmíocht iomlán.

Cé go bhfuil an méid céanna ag an Pro Max lena réamhtheachtaí, tá tógáil tíotáiniam, imill chothromaithe, agus Cnaipe Gníomhaíochta inoiriúnaithe ann, mar a léirigh iOS 17. Cuireann na feabhsuithe seo lena dhearadh caol agus lena chomhéadan atá éasca le húsáid.

Níl taithí phraiticiúil againn leis an iPhone 15 Pro Max fós, ach bunaithe ar a shonraíochtaí suntasacha, tá sé ag teacht le bheith ina uasghrádú suntasach. Leis na gnéithe ceamara chun cinn agus feidhmíocht chumhachtach, táthar ag súil go mbeidh sé san iomaíocht go fabhrach sa mhargadh smartphone agus a mheas mar cheann de na iPhones is fearr go dtí seo.

De réir mar a chaithfimid níos mó ama le fón príomhthionscadal nua Apple, cuirfimid athbhreithniú cuimsitheach ar fáil ag sonrú a láidreachtaí agus a laigí. Coinnigh súil ar ár bhfíorasc deiridh ar an iPhone 15 Pro Max.

Foinsí: Anaithnid