An iPhone 15 Pro atá le Teacht agus iPhone 15 Pro Max: Roghanna Stórála agus Praghsáil Nochta

De réir sceitheanna le déanaí, táthar ag súil go gcoimeádfaidh an iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max atá le teacht an rogha stórála 128GB don bhunathraitheach. Tá sé seo contrártha le tuairiscí níos luaithe ag tuairimíocht go bhféadfadh Apple stór 256GB a thairiscint mar chúiteamh ar an ardú praghais. Dealraíonn sé go bhfuil cinneadh déanta ag Apple cloí leis an toilleadh stórála céanna le iPhone 14 Pro Max na bliana seo caite.

Mar sin féin, in ainneoin an toilleadh stórála céanna a choinneáil, feicfidh an iPhone 15 Pro Max ardú praghais fós. Fanfaidh praghas an iPhone 15 Pro ag $999, gan athrú óna réamhtheachtaí, agus tosóidh an iPhone 15 Pro Max ag $1,199, méadú $100 ar mhúnla na bliana seo caite.

Ina theannta sin, bhí ráflaí ann roimhe seo go dtairgfeadh samhlacha an iPhone 15 Pro uastoilleadh stórála de 2TB. Mar sin féin, moltar sa tuarascáil nua go gcuirfear teorainn le 1TB ar an stór uasta do na samhlacha seo. Is cúis bheag díomá é seo dóibh siúd atá ag súil le roghanna stórála méadaithe.

I dtéarmaí roghanna datha, tuairiscítear go gcuirfidh samhlacha an iPhone 15 Pro shades liath agus gorm dorcha in ionad na dathanna Óir agus Corcra atá ann cheana féin. De ghnáth roghnaíonn Apple dathanna a chomhlánaíonn dearadh foriomlán an fhóin chliste, agus táthar ag súil go rachaidh na dathanna nua go maith le tógáil tíotáiniam na bhfeistí.

Maidir le gnéithe eile, táthar ag rá go bhfuil an iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max feistithe leis an A17 Bionic SoC nua. Táthar ag súil go bhfeabhsóidh an chipset seo cumais chearrbhachais, agus d'fhéadfadh go mbeadh móideim 5G nua ag Qualcomm le haghaidh nascacht fheabhsaithe. Ina theannta sin, is dócha go bhfeicfear feabhsuithe ar an rannóg ceamara, le lionsaí nuashonraithe don cheamara telephoto chun súmáil optúil a fheabhsú agus seatanna portráide níos saibhre a tháirgeadh.

Ar an iomlán, tá an iPhone 15 Pro agus an iPhone 15 Pro Max atá le teacht ag teacht suas le bheith ina bhfeistí suntasacha le roghanna stórála agus praghsanna suntasacha. Is féidir le lucht leanúna Apple a bheith ag tnúth le nochtadh oifigiúil na n-iPhone nua seo ag imeacht Apple Wonderlust ar 12 Meán Fómhair.

Foinsí:

– 9 go 5Mac

– Taighde TrendForce