Nochtann Apple iPhone 15, Apple Watch Series 9, agus AirPods Pro 2 le Muirearú USB-C

Tá Apple díreach tar éis a líne táirgí nua a bhfuil súil leis le haghaidh 2023 a fhógairt, lena n-áirítear an iPhone 15, Apple Watch Series 9, agus AirPods Pro 2 le muirearú USB-C. Tagann an iPhone 15 le lasc chuig USB-C agus súmáil ceamara leathnaithe dá mhúnla Pro. Tá súil ag an gcuideachta go spreagfaidh na tairiscintí nua seo custaiméirí chun an tsleamhnú le déanaí ina scairphraghas a uasghrádú agus a aisiompú.

Coinníonn na leaganacha rialta agus meánmhéide den iPhone 15 gnéithe dearaidh na múnlaí roimhe seo, lena n-áirítear taobhanna alúmanaim agus dromanna agus aghaidheanna gloine. Mar sin féin, tá imill chomhrianaithe nua acu anois agus gearradh amach “oileán dinimiciúil” níos lú ag barr an scáileáin. Tá feabhas suntasach tagtha ar an gcóras décheamara, le príomhbhraiteoir 48-megapixel agus súmáil optúil 2x.

Bródúil as na samhlacha nua freisin scáileáin atá dhá uair chomh geal, a chumasú inléiteacht níos fearr amuigh faoin aer. Gné shuntasach eile is ea tabhairt isteach an chalafoirt USB-C, a cheadaíonn do mhuirearú agus comhoiriúnacht le raon feistí. Tá na fóin feistithe leis an sliseanna A16 agus beidh siad ar fáil i siopaí ar 22 Meán Fómhair, ag tosú ar £ 799 ($ ​​799) don iPhone 15 agus £ 899 ($ ​​899) don iPhone 15 Plus.

Faigheann na samhlacha ard-deireadh iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max na huasghráduithe is mó i mbliana, lena n-áirítear bezels níos lú, gloine droma frosted, agus taobhanna tíotáiniam le haghaidh marthanacht feabhsaithe agus meáchan níos éadroime. Tá cnaipe gnímh curtha in ionad an lasc bhalbhaithe atá in ann feidhmeanna iolracha a chomhlíonadh. Tá an sliseanna A17 Pro ag na samhlacha seo freisin le haghaidh feidhmíochta feabhsaithe, calafoirt USB-C níos tapúla, agus ceamaraí níos fearr. Tagann an iPhone 15 Pro Max, go háirithe, le ceamara telephoto 12MP a thairgeann súmáil optúil 5x, cosúil le fóin Samsung agus Google.

Thug Apple isteach freisin an Apple Watch Series 9 agus an Ultra 2. Coinníonn an Sraith 9 an dearadh eolach agus é ag tairiscint sliseanna S9 nua le haghaidh próiseála níos tapúla agus scáileán níos gile. Ar an láimh eile, tá scáileán 2nit níos gile fós ag an Ultra 3,000 agus cás déanta as tíotáiniam athchúrsáilte 95%. Beidh an dá mhúnla ar fáil ag tosú ag £ 399 ($ ​​399) don Apple Watch Series 9 agus £ 799 ($ ​​799) don Watch Ultra Series 2.

Tríd is tríd, léiríonn an raon táirgí is déanaí de chuid Apple feabhsuithe ar fheidhmíocht, dearadh agus inbhuanaitheacht. Tá na tairiscintí nua seo le bheith buailte ag siopaí an 22 Meán Fómhair, agus tá súil ag Apple go n-athróidh siad spéis na gcustaiméirí agus go gcuirfidh siad lena suíomh margaidh.

