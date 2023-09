Babhta Rumor Apple: iPad Mini 7, Cás Muirir USB-C, agus Uasghráduithe Ceamara iPhone 15

I mbabhta ráflaí Apple an lae inniu, tá tuairimíocht ann faoin mion iPad 7 atá le teacht, an fhéidearthacht go mbeidh cás muirir USB-C do AirPods, agus uasghráduithe ceamara le haghaidh samhlacha iPhone 15.

Ag tosú leis an mion iPad 7, tugann ráflaí le fios go bhféadfaí é a nochtadh níos déanaí, b'fhéidir trí phreasráiteas Apple. Dealraíonn sé go bhfuil an fócas ar bump specs seachas ar athdhearadh mór. Mar gheall ar mhéid dhlúth an mion iPad is feiste cearrbhachais ríomhaire boise iontach é, agus mar sin tá súil ag gamers le fógraí cluiche a bhaineann leis.

Ag bogadh ar aghaidh chuig gabhálais, tá tuairimíocht ann faoi chás muirir USB-C do AirPods. Chuirfeadh sé seo fáilte roimh úsáideoirí a bhfuil cáblaí USB-C iolracha acu ach nach bhfuil in ann a AirPods a mhuirearú leo. Mar sin féin, táthar ag súil nach dtiocfaidh an cás muirir USB-C saor.

Athrú eile a bhfuiltear ag súil leis is ea nascacht USB-C a ghlacadh i raon iPhone 15. Chiallódh sé seo deireadh an chalafoirt Lightning dílseánaigh, rud a ligeann d'úsáideoirí cáblaí USB-C a úsáid le haghaidh muirearú agus aistriú sonraí. Cé nach bhfuil an t-aistriú seo ceannródaíoch, toisc go bhfuil go leor fóin Android ag baint úsáide as USB-C le blianta fada, ailíníonn sé Apple le caighdeán an tionscail.

I measc na n-uasghráduithe ceamara do na samhlacha iPhone 15 tá grianghrafadóireacht ríomhaireachtúil feabhsaithe agus tabhairt isteach ceamara peireascóip le súmáil optúil 6x ar an iPhone 15 Pro Max. Tá sé mar aidhm ag na feabhsuithe ar ghrianghrafadóireacht ríomhaireachtúil grianghraif níos fearr fós a sheachadadh, ag coinneáil suas leis an gcomórtas ó Google agus Samsung. Táthar ag súil go mbainfidh an ceamara telephoto le súmáil optúil 6x cothromaíocht amach idir inúsáidteacht agus cáilíocht iontach grianghraf.

Ar an iomlán, péinteann na ráflaí seo pictiúr spreagúil do dhíograiseoirí Apple. Táthar ag súil go dtiocfaidh feabhsuithe suntasacha ar raon táirgí Apple as mion iPad 7, cás muirir USB-C do AirPods, agus uasghráduithe ceamara i samhlacha iPhone 15.

Sainmhínithe:

– USB-C: Cónascaire uilíoch a cheadaíonn luchtú níos tapúla agus aistriú sonraí i gcomparáid leis an gcalafort Lightning.

– Buaille sonraíochtaí: Feabhsú ar shonraíochtaí feiste, amhail an próiseálaí, an ceamara nó an toilleadh stórála.

– Grianghrafadóireacht ríomhaireachtúil: Úsáid halgartaim bogearraí chun cáilíocht na ngrianghraf a thógann ceamara d’fhón cliste a fheabhsú agus a bharrfheabhsú.

