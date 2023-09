Nochtann Apple Rátálacha Saoil Ceallraí le haghaidh Líneup iPhone 15

Nocht Apple na rátálacha oifigiúla saoil ceallraí le déanaí dá raon iPhone 15 is déanaí. I dtéarmaí dearadh, tá na samhlacha iPhone 15 agus iPhone 15 Pro cosúil go dlúth leis an iPhone 14, le taobhanna cothroma. Mar sin féin, tá roinnt difríochtaí suntasacha ann, mar imill níos cruinne agus úsáid frámaí tíotáiniam do na samhlacha Pro nua, rud a fhágann go bhfuil laghdú beag ar thiús.

In ainneoin na n-athruithe dearaidh seo, tá sonraíochtaí saoil ceallraí na samhlacha iPhone 15 ar chomhchéim lena réamhtheachtaithe. Le haghaidh athsheinm físe, is féidir leis an iPhone 15 Pro Max maireachtáil suas le 29 uair an chloig, agus cuireann an iPhone 15 Pro suas le 23 uair an chloig ar fáil. Soláthraíonn an iPhone 15 Plus suas le 26 uair an chloig d'athsheinm físe, agus cuireann múnla caighdeánach iPhone 15 suas le 20 uair an chloig.

I dtéarmaí athsheinm fuaime, is féidir leis an iPhone 15 Pro Max agus iPhone 15 Pro mhair suas le 95 uair agus 75 uair, faoi seach. Tairgeann an iPhone 15 Plus agus iPhone 15 suas le 100 uair agus 80 uair d’athsheinm fuaime.

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil na rátálacha saoil ceallraí seo comhsheasmhach le rátálacha líne an iPhone 14. Níl feabhsuithe suntasacha déanta ag Apple sa ghné seo don tsraith iPhone 15.

Cé go bhféadfadh roinnt úsáideoirí a bheith ag súil le saol ceallraí níos fearr, tá sé tábhachtach a mheas go bhfuil tionchar ag fachtóirí éagsúla ar shaol na ceallraí, mar shampla gile an scáileáin agus úsáid apps dianchumhachta. Ina theannta sin, b’fhéidir gur cinneadh d’aon ghnó é an rogha rátálacha saoil ceallraí comhchosúla a choinneáil ag Apple tosaíocht a thabhairt do ghnéithe eile nó d’fhorbairtí teicneolaíochta do mhúnlaí an iPhone 15.

Ar an iomlán, tá na sonraíochtaí ceallraí iPhone 15 ag teacht leis an nglúin roimhe seo, ag soláthar feidhmíocht ceallraí iontaofa d'úsáideoirí. Mar sin féin, tá sé fós le feiceáil conas a fheidhmeoidh na gléasanna seo i gcásanna sa saol fíor.

Foinsí:

– Rátálacha saol ceallraí Apple le haghaidh líneáil iPhone 15.