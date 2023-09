Cad atá Nua le iOS 17

D'fhógair Apple go mbeidh na nuashonruithe iOS 17 agus iPadOS 17 a bhfuiltear ag súil leo go mór ar fáil d'úsáideoirí iPhone agus iPad ag tosú ar 18 Meán Fómhair. Tagann an leagan nua de iOS le go leor gnéithe spreagúla a bhfuil úsáideoirí ag fanacht go fonnmhar orthu.

Ceann de na gnéithe suntasacha a tugadh isteach in iOS 17 ná “Póstaeir Teagmhála.” Ligeann an ghné seo d'úsáideoirí an chaoi a bhfeictear a bpróifíl a phearsantú le linn idirghníomhaíochtaí le húsáideoirí iPhone eile. Is féidir le húsáideoirí pictiúr a chur leis agus clóghrafaíocht, dathanna cló agus gnéithe eile a shaincheapadh chun Póstaer Teagmhála uathúil a chruthú.

I gcás glaonna fuaime agus físe FaceTime, tugann iOS 17 tacaíocht glórphoist isteach. Ciallaíonn sé seo gur féidir le húsáideoirí teachtaireachtaí a fhágáil nuair a ghlaonn siad ar dhuine, agus is féidir le faighteoirí a gcuid glórphoist féin a fhágáil freisin. Ina theannta sin, cuireann FaceTime Imoibrithe 3D ar fáil anois, lena n-áirítear croíthe, balúin, tinte ealaíne, bíomaí léasair, agus báisteach, ag cur gné spraíúil agus idirghníomhach le físghlaonna.

Tá feabhsuithe faighte ag AirDrop freisin in iOS 17. Leis an ngné nua “NameDrop” simplítear sonraí teagmhála a roinnt le húsáideoirí iPhone nó Apple Watch eile trí na gléasanna a thabhairt gar dá chéile. Is breisiú spreagúil eile é SharePlay, a ligeann d’úsáideoirí dul i mbun gníomhaíochtaí comhroinnte ar nós físeáin, ceoil agus cluichí trí dhá iPhone a shealbhú i gcóngar.

Gné shuntasach eile in iOS 17 ná “Standby.” Nuair a chuireann úsáideoirí a gcuid iPhones go cothrománach ar charger, taispeánann sé comhéadan saincheaptha le giuirléidí atá inrochtana go héasca le haghaidh ama, féilire, aláraim, agus níos mó. Ina theannta sin, tá giuirléidí Scáileán Baile go hiomlán idirghníomhach anois.

Ar an iPad, cuireann iPadOS 17 eispéireas nua Lock Screen ar fáil, uirlisí líníochta feabhsaithe agus an Apple Pencil in úsáid, tacaíocht do cheamaraí gréasáin seachtracha, agus feabhsuithe éagsúla eile.

Beidh iOS 17 agus iPadOS 17 araon ar fáil le híoslódáil ar 18 Meán Fómhair. Tá iOS 17 comhoiriúnach le iPhone XR agus samhlacha níos déanaí, agus éilíonn iPadOS 17 iPad le sliseanna A10 Bionic nó níos déanaí.

Tríd is tríd, tugann an nuashonrú iOS 17 raon de ghnéithe spreagúla agus éasca le húsáid chuig feistí Apple, ag feabhsú eispéireas an úsáideora agus ag soláthar bealaí nua chun idirghníomhaíochtaí a phearsantú.

