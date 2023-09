Nochtann Intel Thunderbolt 5: An Chéad Ghlúin Eile de Nascacht PC

By

Tá Thunderbolt 5 fógartha ag Intel, an t-atriall is déanaí dá theicneolaíocht cábla PC, agus geallann sé feabhsuithe suntasacha a sheachadadh thar a réamhtheachtaí. Le suas le trí huaire an bandaleithead de Thunderbolt 4, tacaíonn Thunderbolt 5 le taispeántais 8K iolracha agus monatóirí cearrbhachais ag rith ag suas le 540Hz. Thairis sin, cuireann sé 240 vata de chumhacht muirir.

I gcomparáid le Thunderbolt 4, a eisíodh in 2020 agus a bhí cosúil le leagan scagtha de Thunderbolt 3, léiríonn Thunderbolt 5 céim mhór chun cinn. Tógtha ar shonraíocht USB4 v2, tá luas bunlíne de 80 Gbps ann agus tacaíonn sé le luasanna feabhsaithe suas le 120 Gbps ag baint úsáide as treisiú bandaleithead. Éilíonn Thunderbolt 5 tacaíocht freisin do dhá scáileáin 6K, i gcomparáid le ceanglas Thunderbolt 4 le haghaidh monatóirí dé 4K. I dtéarmaí cumhachta, cuireann Thunderbolt 5 íosmhéid de 140 vata de chumhacht muirir, le modh 240W níos cumhachtaí.

Ba é sprioc Intel le teicneolaíocht Thunderbolt i gcónaí ná réiteach cábla amháin a sholáthar do riachtanais sonraí agus cumhachta. Tógann Thunderbolt 5 céim níos gaire don idéalach sin, lena chumhacht muirir méadaithe suas le 240W. Ciallaíonn sé seo gur féidir le roinnt ríomhairí glúine cearrbhachais agus stáisiúin oibre a bheith ag brath go hiomlán ar Thunderbolt 5 chun sonraí a aistriú agus a mhuirearú, rud a chuirfeadh deireadh leis an ngá atá le calafort cumhachta ar leith agus ag laghdú tranglam cábla.

Tugann Thunderbolt 5 tacaíocht freisin do chaighdeáin DisplayPort 2.1 agus PCI Express Gen 4, a bheidh buntáisteach go háirithe do GPUanna seachtracha agus stóráil sheachtrach níos tapúla. Ina theannta sin, osclaíonn bandaleithead méadaithe Thunderbolt 5 doirse le haghaidh gabhálais nua cosúil le luasairí AI seachtracha.

Tá sé beartaithe ag Intel gabhálais agus ríomhairí pearsanta Thunderbolt 5 a scaoileadh i 2024, ag tairiscint taithí nascachta feabhsaithe d'úsáideoirí. Cé go mbeadh amlíne níos sainiúla ina chuidiú, tá sé intuigthe go bhféadfadh Intel a bheith aireach chun custaiméirí a dhíspreagadh ó chórais a cheannach idir an dá linn.

Mar fhocal scoir, is ionann Thunderbolt 5 agus dul chun cinn suntasach i nascacht PC, ag tairiscint bandaleithead méadaithe, tacaíocht do thaispeántais iolracha 8K agus monatóirí cearrbhachais ráta athnuachana níos airde, agus cumais muirir feabhsaithe. Le Thunderbolt 5, tá Intel ag obair i dtreo a fhís ar réiteach cábla amháin do gach riachtanas sonraí agus cumhachta.

