Fógraíonn Intel Thunderbolt 5 le Luasanna agus Gnéithe Go hiontach

Tá sonraíocht Thunderbolt 5 fógartha go hoifigiúil ag Intel, ag gealladh luasanna suas le 120Gbps, tacaíocht do mhonatóirí cearrbhachais 540Hz, agus 240 vata de chumhacht muirir. Cé go bhfuil an tsonraíocht oifigiúil anois, ní bheidh gabhálais agus ríomhairí pearsanta le tacaíocht Thunderbolt 5 ar fáil go dtí 2024.

Tógtha ar USB4 v2, beidh Thunderbolt 5 comhoiriúnach le leaganacha roimhe seo de Thunderbolt agus USB. I gcomparáid le Thunderbolt 4, a thacaigh le luasanna suas le 40Gbps, is féidir le Thunderbolt 5 sonraí a aistriú ag 80Gbps nó suas le 120Gbps i mód Treisiú Bandaleithid. Éilíonn an modh seo taispeáint ard-bandaleithead, ach tacaíonn Thunderbolt 5 fós le luasanna déthreoracha 80Gbps gan é.

Mar gheall ar an bandaleithead feabhsaithe de Thunderbolt 5 tá sé iontach chun ríomhairí glúine a chur chuig taispeántais iolracha. Tacaíonn sé le monatóireacht 8K iolrach, trí mhonatóir 4K ag 144Hz (i gcomparáid le dhá mhonatóir 4K teoranta do 60Hz le Thunderbolt 4), agus tairgeann sé muirearú 140 vata ar a laghad, le huasmhéid de 240 vata. Tacóidh Thunderbolt 5 le DisplayPort 2.1 freisin, ag feabhsú a chumais tuilleadh.

De réir Jason Ziller, bainisteoir ginearálta na rannán nascachta cliant ag Intel, cuirfidh Thunderbolt 5 feidhmíocht agus cumas atá chun tosaigh sa tionscal chun ríomhairí a nascadh le monatóirí, duganna, stóráil agus go leor eile. D'oibrigh Microsoft go dlúth le Intel chun tacú le USB4 i Windows, ag cinntiú comhoiriúnacht le Thunderbolt 5.

Cé go bhfuil muid fós ag fanacht ar shonraí faoi na gabhálais a thacóidh le Thunderbolt 5, táthar ag súil go mbeidh duganna, monatóirí agus tiomántáin stórála i measc na gcéad cheann a thairgfidh nascacht Thunderbolt 5 in 2024.

Tríd is tríd, geallann Thunderbolt 5 feabhsuithe suntasacha ar luas, cumhacht muirir, agus tacaíocht taispeána, rud a fhágann gur forbairt spreagúil é do dhíograiseoirí teicneolaíochta agus do dhaoine gairmiúla araon.

