Arduithe Stoc Intel Corp, Ar Rian don Stráice Gnóthachan Laethúil is faide le breis agus 18 mbliana

Tá an stríoc is faide de ghnóthachain laethúla ag Intel Corp., an déantóir sliseanna, le breis agus 18 mbliana, agus a stoc ag ardú don deichiú seisiún as a chéile. Má chríochnaíonn na scaireanna an seisiún i gcríoch dhearfach, bheadh ​​​​sé seo marcáil ar an rally is faide ó Intel ó Bhealtaine 2005. Thar na tréimhse seo, tá méadú tagtha ar stoc na cuideachta beagnach 19%, rud a thug a réamhíocaíocht bliana go dtí 47%, rud a sháraigh an t-ardú ar an Innéacs Leathsheoltóra Stocmhalartán Philadelphia, a sheasann ag 42%.

Ceann de na fachtóirí a chuireann le Railí Intel ná na ráitis a rinne a Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Pat Gelsinger, le déanaí, a dúirt go bhfuil an chuideachta ar an mbóthar ceart chun a réamhaisnéisí tríú ráithe a chomhlíonadh. Ina theannta sin, bhí ról ag an teannas idir na Stáit Aontaithe agus an tSín freisin. De réir mar a bheartaíonn an tSín a toirmeasc ar úsáid iPhones a leathnú i roinnt gníomhaireachtaí rialtais, tá cuideachtaí SAM ag tabhairt aghaidh ar bhrú méadaithe, rud a théann chun sochair Intel. Tugann anailísithe le fios go bhféadfadh go n-éireodh níos luachmhaire le húinéir ar an leath-fab is mó de chuid na SA, agus Intel á shuíomh mar an “leathbhuaiteoir intíre” a bhraitear má chuirtear dlús leis an gcogadh trádála idir SAM agus an tSín.”

In ainneoin na feidhmíochta dearfacha, tá stoc Intel fós as bhfabhar ar Wall Street. Níl ach beagán os cionn 20% d'anailísithe rátáil bullish ar an stoc, agus is é a rátáil comhthoil an ceann is ísle i measc comhpháirteanna an innéacs leathsheoltóra.

Ar an iomlán, tá dóchas ann maidir le briseadh amach Intel, agus ceistíonn anailísithe cé chomh fada agus is féidir le bainisteoirí amháin leanúint ar aghaidh ag róthrom nó ag seachaint INTC. De réir mar a leanann an chuideachta lena stríoc dearfach, beidh infheisteoirí ag faire go géar ar fhorbairtí breise.

Foinsí:

– Seachtain Ghnó Bloomberg