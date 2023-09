Nochtann Intel Thunderbolt 5: Luasanna níos tapúla agus Eispéireas Taispeána Feabhsaithe

D'fhógair Intel go hoifigiúil sonraí faoin gcábla Thunderbolt 5 atá le teacht, a bhfuiltear ag súil go seolfar é i 2024. Is é an ghné is suntasaí de Thunderbolt 5 ná a chumas sonraí a tharchur ag luas suas le 120 gigabits in aghaidh an tsoicind (Gbps), agus ag an am céanna. ag fáil sonraí ag suas le 40 Gbps. Cuirtear an ghné nua seo, ar a dtugtar Bandwidth Boost, i ngníomh nuair a bhíonn taispeáint ard-bandaleithead ceangailte le calafort Thunderbolt.

I gcomparáid lena réamhtheachtaí, Thunderbolt 4, cuireann Thunderbolt 5 dhá uair an luas, le modh réamhshocraithe de 80Gbps sa dá threo. Chomh maith lena ráta aistrithe sonraí níos tapúla, tacaíonn Thunderbolt 5 freisin le monatóirí dé 6K, agus ní thacaíonn Thunderbolt 4 ach le monatóirí dé-4K.

Beidh Thunderbolt 5 comhoiriúnach le leaganacha roimhe seo de Thunderbolt agus tá sé bunaithe ar roinnt sonraíochtaí, lena n-áirítear USB-IF USB4 Leagan 2.0, VESA DisplayPort 2.1, agus PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Ceann de na príomh-dul chun cinn i Thunderbolt 5 ná an úsáid a bhaintear as teicneolaíocht comharthaíochta modhnú aimplitiúid bíge-3 (PAM-3), a chuireann ar chumas rátaí clog níos airde agus a fheabhsaíonn feidhmíocht fhoriomlán. Tá Thunderbolt 5 deartha freisin chun bandaleithead taispeána a bhainistiú go dinimiciúil, ag uasmhéadú leithdháileadh bandaleithead bunaithe ar riachtanais taispeántais aonair.

Tá Intel ag súil go mbeidh Thunderbolt 4 agus Thunderbolt 5 le chéile ar feadh cúpla bliain, le húsáideoirí príomhshrutha ag glacadh Thunderbolt 4 agus cruthaitheoirí agus gamers a bheith ina n-uchtaitheoirí luath de Thunderbolt 5. Bainfidh cruthaitheoirí leas as luasanna méadaithe Thunderbolt 5 agus cumais taispeána feabhsaithe, rud a ligeann dóibh oibriú le níos airde. rúin agus monatóirí iolracha.

Tríd is tríd, geallann Thunderbolt 5 luasanna níos tapúla, feidhmíocht fheabhsaithe, agus taithí taispeána níos fearr a sheachadadh. Tá sé socraithe chun nascacht a réabhlóidiú sa tionscal ríomhaire agus cúlpháirtí nuair a scaoilfear é in 2024.

