An é Starfield an RPG “Tábhachtach” a éilíonn sé a bheith i ndáiríre?

Tá RPG sci-fi ard-mheasta Bethesda, Starfield, scaoileadh ar deireadh. Leis an scála agus an raon feidhme uaillmhianach atá aige, tá sé mar aidhm aige a bheith ar cheann de na RPGanna is tábhachtaí a rinneadh riamh. Mar sin féin, tar éis am a chaitheamh leis an gcluiche, bíonn sé soiléir cé go bhfuil a chuid láidreachtaí aige, nach bhfuil sé in ann fíor-tharchéimniú a bhaint amach.

Tá Starfield, an chéad IP bunaidh ag Bethesda le 25 bliain, á fhorbairt le breis agus deich mbliana. Ní fhéadfadh na hionchais agus na geallta don chluiche a bheith níos airde. Tá sé ríthábhachtach freisin do Microsoft, a fuair máthairchuideachta Bethesda, ZeniMax Media, i 2010, eisiachais a fháil dá chonsól Xbox.

Geallann an cluiche “saoirse gan sárú” d’imreoirí iniúchadh a dhéanamh, ach is minic a cháilítear an tsaoirse sin. Cé go ligeann Starfield d’imreoirí amharc ar na réaltaí, ní bhraitheann sé i gcónaí gur cluiche déanta as stuif réalta féin é. Uaireanta mothaíonn sé níos mó cosúil le léacht ó réalteolaí foghlamtha seachas eispéireas fíor-thumtha agus uafásach.

Tá Starfield curtha i gcomparáid le cluichí eile Bethesda, go háirithe Skyrim, lena domhan mór agus gameplay cumasaithe imreoir. Cé go gcuireann sé feabhas ar eisiúintí san am atá caite i roinnt príomhréimsí, mar shampla níos lú fabhtanna agus comhrac níos fearr, ní bhíonn sé fós ina eispéireas tarchéimnitheach. Oibríonn scála ollmhór an chluiche i gcoinne an bhraistint iontais agus fionnachtana a ndéanann sé iarracht a chruthú.

In ainneoin a lochtanna, is cluiche maith é Starfield fós. Cuireann sé feachtas láidir, meicnic lámhach soladach, agus grafaicí feabhsaithe ar fáil. Mar sin féin, ní hionann sin agus an hype de bheith ina RPG “tábhachtach”. Ní inseoidh ach am an féidir leis an stádas sin a bhaint amach trí nuashonruithe agus ábhar iar-scaoilte.

Sa deireadh, is RPG uaillmhianach é Starfield nach bhfuil fíor-rud úrnua. Cé go bhfuil a chuid láidreachtaí agus feabhsuithe aige thar chluichí Bethesda anuas, ní shroicheann sé an leibhéal tábhachta a éilíonn sé a bheith aige. Tá sé fós le feiceáil an féidir leis an stádas sin a bhaint amach sa deireadh.