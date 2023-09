Sony WF-1000XM5 vs Bose QuietComfort Earbuds II: Cé acu an Rogha is Fearr?

Ba mhór an pléisiúr dom na glúnta éagsúla de chluasáin gan sreang den scoth a thástáil ó na fathaigh tionscail Sony agus Bose, agus ní mór dom a rá gur am iontach é a bheith i do lucht leanúna de na gléasanna seo. Tar éis míonna i mo chónaí leis an Sony WF-1000XM5, tá mé réidh le mo bhreithiúnas a roinnt maidir le cibé an féidir leo an Bose a dhíchóimeáil mar mo chluasáin chun torann a chealú.

I dtéarmaí cáilíochta fuaime, tá an Sony WF-1000XM5 thar a bheith suntasach. Cuireann siad mionsonraí agus soiléireacht dochreidte ar fáil, rud a fhágann gurb iad na cluasáin gan sreang is léirsteanach ar tháinig mé trasna orthu. Mar sin féin, tá a stádas cúig réalta fós tuillte ag Bose QuietComfort Earbuds II. Soláthraíonn siad fuaim cheoil siamsúil le neart sonraí, go háirithe sa dord. Cé go bhfuil sármhaitheas ag na Sonys i gcáilíocht fuaime, ní thiocfadh liom deifir a chur in ionad mo Bose dá mbeinn faoi úinéireacht acu cheana féin.

I gcás ina bhfuil an Sony WF-1000XM5 shines tá sé i gcáilíocht glaonna. Ceadaíonn a “struchtúr laghdaithe torainn” tarchur gutha níos soiléire, fiú i dtimpeallachtaí gaofar. I gcomparáid leis sin, tá an Bose beagán gearr sa ghné seo.

Difríocht shuimiúil idir an dá chluasán is ea a gcur chuige maidir le torann a chealú. Bíonn tionchar níos láidre ag an Bose lena n-algartam cealaithe torainn, rud a chruthaíonn timpeallacht atá gar do chiúin. Ar an láimh eile, roghnaigh Sony éifeacht níos caolchúisí, ag cur minicíochtaí beagán difriúil ar ceal agus ag seachadadh mothú difriúil ar chealú torainn gníomhach. Cé go bhfuil an dá cheann éifeachtach, féadfaidh an Bose achomharc a dhéanamh níos mó do dhaoine aonair ar fearr leo eispéireas cealaithe torainn níos láidre.

Is gné í nascacht ilphointe Bluetooth a leagann an Sony WF-1000XM5 óna chéile. Murab ionann agus an Bose, ceadaíonn na earbuds seo aistriú gan uaim idir gléasanna gan a bheith riachtanach biachláir Bluetooth a nascleanúint. Tá an áis seo thar a bheith luachmhar i gcásanna ina n-itheann úsáideoirí cineálacha éagsúla ábhair ó fhoinsí éagsúla.

Cuireann an Sony WF-1000XM5 rialuithe tadhaill sofhreagracha ar fáil, ach is féidir leis an rogha chun toirte a rialú trí na cluasáin a chnagadh arís agus arís eile a bheith beagán cúng. I gcodarsnacht leis sin, is fearr an cumas méara a shleamhnú suas agus síos dromchla seachtrach na n-earbuds Bose le haghaidh rialú toirte.

Is fachtóir ríthábhachtach é compord maidir le earbuds a roghnú, agus bhí sé ar cheann de na príomhchúiseanna a d’athraigh mé ón Sony XM4 go dtí an Bose roimhe seo. Cé go bhfuil dearadh caol nua an Sony WF-1000XM5 tarraingteach agus go dtugann sé compord níos fearr, tá imní orm fós faoi na cinn cluaise. Is dóigh liom nach bhfuil feistiú na Sony chomh slán sin, go háirithe barr na cluaise deise. Ní bhraitheann an rogha eartip is mó atá ag Sony go leor domsa go fóill.

Ar deireadh thiar, is cinneadh dian é roghnú idir an Sony WF-1000XM5 agus Bose QuietComfort Earbuds II. Is fearr an caighdeán fuaime araon, agus Sony chun tosaigh i gcáilíocht glaonna agus Bose ag soláthar eispéireas cealaithe torainn níos láidre. Tairgeann na earbuds Sony Bluetooth ilphointe, agus cuireann an Bose feistiú níos compordaí ar fáil. Déan do thosaíochtaí a mheas i dtéarmaí fónta, compoird, agus gnéithe breise chun a chinneadh cé acu péire a oireann do do chuid sainroghanna.

