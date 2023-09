Nochtann Huawei Mate 60 Pro+ agus Mate X5 Infhillte: An bhfuil siad In ann 5G?

Chuir Huawei dhá fhón cliste eile lena líne, an Mate 60 Pro+ agus an Mate X5 foldable, tar éis seoladh le déanaí an Mate 60 agus Mate 60 Pro. Bhí an fathach teicneolaíochta Síneach rúnda faoi chumais raidió na bhfeistí seo, ach tugann foinsí le fios go bhfuil siad go deimhin in ann 5G. Thaifead tástáil luais a rinne an blagálaí Síneach Vincent Zhong ar an Mate X5 foldable luas mór íoslódála os cionn 1Gbps.

Is dócha go mbeidh an Mate 60 Pro + agus Mate X5 faoi thiomáint ag chipset HiSilicon Kirin 9000S Huawei, rud a d'ardaigh imní faoi shárú féideartha na cuideachta ar smachtbhannaí SAM. Creidtear go bhfuil nód próisis 7nm an chipset, arna sholáthar ag soláthraí sliseanna áitiúil SMIC, cumasaithe ag meaisíní ard-liteagrafaíochta ó ASML. Bheadh ​​iompórtáil na meaisíní seo go díreach ina shárú ar an toirmeasc ar allmhairí, rud a d’fhág go raibh tuairimíocht ann gur fhorbair SMIC a ardmheaisín liteagrafaíochta féin.

Léiríonn tagarmharcanna arna seoladh ag blag teicneolaíochta na Síne Geekerwan go bhfuil feidhmíocht an Kirin 9000S inchomparáide le Snapdragon 888 Qualcomm, ach meastar go bhfuil sé thart ar dhá ghlúin taobh thiar de. Tá LAP ag an Kirin 9000S le croí mór amháin agus trí chroílár lár bunaithe ar ailtireacht “TaiShan” Huawei, chomh maith le ceithre chroílár beag bunaithe ar Arm's Cortex-A510. Is é an chéad phróiseálaí soghluaiste é freisin chun tacú le il-snáithe le hocht gcroíthe agus 12 snáithe. Deirtear go bhfuil an GPU, ar a dtugtar Maleoon 910, ar chomhchéim le GPU an Snapdragon 888.

Tá cosúlachtaí idir an Mate 60 Pro+ agus an Mate 60 Pro, lena n-áirítear tacaíocht do sheirbhís glaonna satailíte agus teachtaireachtaí satailíte. Is iad na príomhdhifríochtaí ná an “próiseas ruaime dúbailte miotalach nanaitheicneolaíochta” agus ceamaraí cúil feabhsaithe. Tá an Mate X5 foldable cosúil leis an Mate X3 ach tá Kunlun Glass Huawei ar an scáileán seachtrach agus cuma beagán tweaked ar an oileán ceamara cúil.

Níor nocht Huawei praghsanna na bhfeistí seo go fóill, ach tá réamhorduithe le tosú go luath. Má tá na ceithre fhóin chliste ar fad sa línelíne is déanaí de chuid Huawei á gcumhachtú ag an Kirin 9000S, thabharfadh sé le fios go bhfuil muinín na cuideachta as a thoradh sliseanna agus chuirfeadh sé dúshlán féideartha roimh smachtbhannaí na SA. Táthar ag súil go nochtfar tuilleadh faisnéise faoi na gléasanna seo go déanach i mí Mheán Fómhair, rud a sheachnaíonn go háisiúil iomaíocht leis an iPhone 15.

