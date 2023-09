Nochtann Huawei an Mate X5: Fón Cliste Infhillte le Gnéithe Uasghrádaithe

Leanann Huawei lena stríoc de sheoltaí smartphone iontacha le tabhairt isteach an Mate X5. Feidhmíonn an gléas seo mar chomharba díreach ar an Mate X3 agus tugann sé roinnt feabhsuithe suntasacha ar an tábla.

Gnéithe an Mate X5 an taispeántas céanna 7.85-orlach LTPO OLED agus clúdach 6.4-orlach LTPO OLED taispeáint mar a réamhtheachtaí. Tá an dá thaispeántas cosanta ag Kunlun Glass. Tá an gléas ar fáil i ndath nua Phantom Purple, chomh maith leis na roghanna Cleite Bán, Cleite Dubh, Cleite Óir, agus Green Mountain ó líne Mate X3.

I dtéarmaí cumais ceamara, coimeádann an Mate X5 an socrú céanna lena réamhtheachtaí. Spóirt sé príomhcheamara 50MP le cró f/1.8, ceamara ultrawide 13MP f/2.2, agus modúl peireascóip 12MP f/3.4 le súmáil optúil 5x.

Faoin gcochall, cuireann an Mate X5 suas le 16GB RAM agus 1TB de stóráil. Cé nach bhfuil an fhaisnéis oifigiúil chipset scaoilte, tugann tuarascálacha ón tSín le fios go bhféadfadh sé an Kirin 9000s SoC a bheith ann, atá le fáil sa tsraith Mate 60 a seoladh le déanaí. Meastar go bhfuil an chipset seo ina sliseanna atá in ann 5G a tógadh ar theicneolaíocht próisis 7nm SMIC.

Ceann de na gnéithe suntasacha den Mate X5 ná a dhearadh antenna nua. Fostaíonn antenna Lingxi Huawei algartam AI chun an líonra is fearr a roghnú le haghaidh nascacht fheabhsaithe. Úsáideann antennas an fheiste teicneolaíocht tiúnta dé-mhód freisin, ag cinntiú cáilíocht comhartha níos fearr.

Tá an Mate X5 feistithe le ceallraí 5,060 mAh níos mó agus tacaíonn sé le muirearú sreangaithe 66W, muirearú gan sreang 50W, agus muirearú gan sreang droim ar ais 7.5W. Ritheann sé ar HarmonyOS 4 agus tugtar isteach rialuithe gothaí aeir, rud a ligeann d'úsáideoirí físeáin, leathanaigh ghréasáin agus íomhánna a nascleanúint gan teagmháil a dhéanamh leis an bpríomhthaispeántas. Ina theannta sin, tá an Mate X5 uiscedhíonach IPX8 agus tacaíonn sé le teachtaireachtaí satailíte BeiDou dhá bhealach sa tSín.

Tá réamh-díolacháin don Huawei Mate X5 ar fáil faoi láthair trí VMall, agus táthar ag súil go dtosóidh díolacháin oscailte ar 15 Meán Fómhair.

