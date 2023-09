Nocht Huawei an t-ábhar breise is déanaí leis an tsraith Mate, an Huawei Mate 60 Pro+ le déanaí. Nascann an tsamhail nua seo le Huawei Mate 60 agus Huawei Mate 60 Pro a seoladh roimhe seo. Cé nach bhfuil sonraí an phróiseálaí nochta ag an gcuideachta fós, táthar ag súil go mbeidh na fóin á gcumhachtú ag Kirin 9000s SoC intí.

Tá taispeáint OLED mór 60-orlach ag an Huawei Mate 6.82 Pro+ agus tá braiteoir cúil príomhúil 48-megapixel aige. Tacaíonn sé freisin le muirearú tapa, le roghanna do mhuirearú sreangaithe (88W) agus gan sreang (50W). Tá an fón ar fáil le haghaidh réamháirithinte sa tSín le dhá leagan stórála - 16GB + 512GB agus 16GB + 1TB.

I dtéarmaí sonraíochtaí, tá taispeáint LPTO OLED 60-orlach ag an Huawei Mate 6.82 Pro + le taifeach 1.5K agus ráta athnuachana suas le 120Hz. Tá sé feistithe le Harmony OS 4.0 agus tá próiseálaí neamhshonraithe, 16GB RAM, agus suas le 1TB de stóráil ionsuite.

Ar thaobh an cheamara, spóirt an Huawei Mate 60 Pro + socrú ceamara cúil trí-trí-, lena n-áirítear braiteoir bunscoile 48-megapixel le cobhsú íomhá optúil (OIS), braiteoir 40-megapixel le lionsa ultra-leathan-uillinn, agus 48- lionsa telephoto ultra-macra megapixel le OIS. Tá braiteoir 13-megapixel ag an gceamara tosaigh.

Is ceallraí 60mAh é Powering the Mate 5,000 Pro+ a thacaíonn le muirearú tapa, lena n-áirítear muirearú sreangaithe 88W, muirearú gan sreang 50W, agus muirearú tapa gan sreang 20W. Cuireann an fón roghanna nascachta éagsúla ar fáil freisin mar wifi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, cumarsáid dhá shatailít, agus USB Cineál-C. Tá braiteoir méarloirg in-taispeáint ann le haghaidh slándála agus tá rátáil IP68 aige maidir le deannach agus splancscáileán.

Cé nach bhfuil praghas an Huawei Mate 60 Pro+ nochta fós, tá sé ar fáil faoi láthair le haghaidh réamháirithinte sa tSín le méid ainmniúil CNY 1,000 (thart ar Rs. 11,300).

Ar an iomlán, is cosúil go bhfuil an Huawei Mate 60 Pro+ ina fhón cliste lánghnéithe le sonraíochtaí mórthaibhseacha, taispeáint ardchaighdeáin, agus socrú ceamara cumhachtach. Cuireann sé cumais luchtaithe chun cinn agus méid flaithiúil de roghanna stórála. Is féidir le lucht leanúna Huawei a bheith ag súil go gcuirfidh an gléas seo eispéireas úsáideora préimhe ar fáil.

– Sainmhínithe: OLED – Dé-óid Orgánach astaithe Solais, SoC – Córas-ar-Sliseanna, OIS – Cobhsú Íomhá Optúil, IP68 – rátáil Cosanta Ingress de 68, rud a chiallaíonn go soláthraíonn sé friotaíocht deannaigh agus uisce.