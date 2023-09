Huawei Mate 60 Pro+: Forbhreathnú ar an tSamhail is Fearr sa Teaghlach Mate 60

Is é an Huawei Mate 60 Pro+ an breiseán is déanaí le sraith Mate 60 Huawei, tar éis seoladh an Mate 60 agus Mate 60 Pro. Tógann an tsamhail barr-ar-an-líne seo ar ghnéithe an ghnáthshamhail Pro agus tógann sé go dtí an chéad leibhéal eile iad.

Ag tosú leis an chipset, níor nocht Huawei na sonraíochtaí cruinn, ach creidtear go bhfuil sé faoi thiomáint ag an chipset 7nm Kirin 9000s a tháirgtear sa tSín. Tagann an Mate 60 Pro+ le 16GB RAM (suas ó 12GB ar an tsamhail Pro) agus cuireann sé roghanna stórála 512GB nó 1TB ar fáil, is féidir a leathnú trí fhormáid cárta NM dílseánaigh Huawei.

Is painéal 60-orlach LTPO OLED é taispeáint an Mate 6.82 Pro +, cosúil leis an tsamhail Pro, ach le réiteach níos airde de 1,260 x 2,720 picteilín. Is painéal 10-giotán é le ráta athnuachana ó 1Hz go 120Hz agus gnéithe sampláil tadhaill 300Hz. Tá an gile á rialú ag dimming PWM ard-minicíochta 1,440Hz.

I dtéarmaí marthanachta, tá an Mate 60 Pro+ rátáil IP68 maidir le friotaíocht uisce agus deannaigh agus is féidir leis a bheith báite in uisce suas le 6 méadar (20 troigh) ar feadh leathuaire a sheasamh. Gnéithe sé freisin gloine Kunlun dara glúin chun cosaint i gcoinne scratches agus damáiste.

Déanann an Mate 60 Pro+ dearadh poll triple ar an taispeáint, le poll amháin don cheamara selfie 13MP agus dhá pholl don chóras Am Eitilte 3D (ToF). Ar chúl, tá socrú ceamara mórthaibhseach ann. Sa phríomh-mhodúl tá braiteoir 48MP le lionsa cumasaithe OIS, agus tá braiteoir 48MP agus lionsa f/90 3.0mm le OIS sa mhodúl peireascóip. Tá an ceamara ultra-leathan uasghrádaithe go braiteoir 40MP.

Níl an cumas ceallraí gan athrú ón tsamhail Pro, le ceallraí 5,000mAh a thacaíonn le muirearú tapa ag luasanna gan sreang 88W agus 50W. Cuireann sé muirear droim ar ais gan sreang 20W ar fáil freisin chun feistí eile a mhuirearú. I measc na roghanna nascachta tá Wi-Fi 6 (tua), Bluetooth 5.2 le codecs LDAC agus L2HC, NFC, agus blaster IR.

Gné shainiúil amháin den Mate 60 Pro+ is ea a chumas glaonna gutha a dhéanamh thar líonra satailíte Tiantong, chomh maith le teachtaireachtaí téacs dhá bhealach thar líonra BeiDou. Níor nochtadh sonraí beachta na síntiús don tseirbhís seo.

Táthar ag súil go gcuirfear tús le seoladh an Huawei Mate 60 Pro+ faoin 9 Deireadh Fómhair, agus tá an praghas fós le fógairt. Mar sin féin, is féidir le custaiméirí áit a chur in áirithe trí éarlais CNY 1,000 (thart ar $135). I measc na roghanna datha don Mate 60 Pro+ tá Dubh agus Uachtar, le roghanna stórála 512GB agus 1TB ar fáil.

Sainmhínithe:

– Kirin 9000s: Chipset 7nm a mhonaraigh Huawei.

– LTPO: Ocsaíd Polacriostalach ar Theocht Íseal, teicneolaíocht a úsáidtear i dtaispeántais OLED chun éifeachtúlacht cumhachta a fheabhsú.

– IP68: Caighdeán idirnáisiúnta maidir le friotaíocht uisce agus deannaigh.

– OIS: Cobhsú Íomhá Optúil, teicneolaíocht a úsáidtear i lionsaí ceamara chun doimhniú de bharr croith ceamara a laghdú.

– ToF: Am Eitilte, teicneolaíocht a úsáidtear i gceamaraí chun an fad idir an ceamara agus an t-ábhar a thomhas.

– BeiDou: Córas loingseoireachta satailíte Síneach.

– Tiantong: Líonra satailíte a chumasaíonn glaonna gutha agus teachtaireachtaí téacs i gceantair iargúlta.

