Cuireann Huawei tús le réamhdhíol do ghuthán cliste Mate 60 Pro+

D’fhógair fathach teicneolaíochta na Síne Huawei Technologies go bhfuil tús le réamhdhíolacháin dá fhón cliste is déanaí, an Mate 60 Pro+. Tagann an breisiú nua seo le sraith Mate tar éis rath na cuideachta smachtbhannaí SAM a shárú. Cuireadh tús le réamhorduithe don teileafón ar shiopa oifigiúil ar líne Huawei agus táthar ag súil leis an seachadadh faoin 9 Deireadh Fómhair.

Tá gnéithe suntasacha ag an Mate 60 Pro+, lena n-áirítear an cumas nascadh le dhá shatailít ag an am céanna agus stóras inmheánach níos mó i gcomparáid lena réamhtheachtaí, an Mate 60 Pro. Cé nach bhfuil an praghas scaoilte, tá an fón tar éis suim a ghiniúint i measc tomhaltóirí mar gheall ar a luasanna íoslódála arda tuairiscithe ar líonraí 5G.

Ó 2019 i leith, tá teorainn le cumas Huawei chun múnlaí ardáin láimhe a tháirgeadh, nuair a chuir na Stáit Aontaithe srianta ar rochtain na cuideachta ar uirlisí déanta sliseanna. Mar thoradh air sin, ní raibh Huawei in ann ach líon teoranta samhlacha 5G a scaoileadh ag baint úsáide as sliseanna stoc-charn. Mar sin féin, léiríonn an Mate 60 Pro+ dul chun cinn don chuideachta chun na dúshláin seo a shárú.

Chomh maith leis an Mate 60 Pro+, sheol Huawei an Huawei Mate X5 freisin, leagan nua dá shraith fón infhillte. Léiríonn sé seo tiomantas leanúnach na cuideachta don nuálaíocht agus do theicneolaíocht cheannródaíoch a sholáthar do chustaiméirí.

Tríd is tríd, léiríonn réamh-díolacháin an Mate 60 Pro+ diongbháilteacht Huawei constaicí a shárú agus a seasamh mar cheannaire teicneolaíochta domhanda a choinneáil.

Foinsí: [Foinse 1: nasc], [Foinse 2: nasc]