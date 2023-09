Conas Grav Jump a Úsáid i Starfield: Treoir le haghaidh Taisteal Trasna Córais

Sa chluiche Starfield a bhfuiltear ag súil go mór leis, is é an léim Grav ceann de na gnéithe is riachtanach. Ligeann an cumas nuálaíoch seo d’imreoirí taisteal thar chórais agus réaltraí pláinéadacha éagsúla. Más mian leat pláinéid éagsúla a iniúchadh agus tabhairt faoi eachtraí sultmhara, beidh ort an léim Grav a mháistir.

Cosúil le coincheap an taistil idir-réaltach i scannáin ficsean eolaíochta, ag baint úsáide as an léim Grav i Starfield éilíonn roinnt céimeanna. Is é an chéad chéim agus an chéim is tábhachtaí ná cumhacht a leithdháileadh ar thiomántán Grav. Tá an próiseas leithdháilte cumhachta seo ríthábhachtach le haghaidh léim Grav rathúil.

Chun léim Grav a dhéanamh i Starfield, lean na céimeanna simplí seo:

1. Oscail an chairt réalta agus roghnaigh an córas ar mhaith leat taisteal chuige. Coinnigh i gcuimhne nach féidir leat taisteal ach chuig córais atá marcáilte bán, cé go mbeidh córais dhearga as feidhm go dtí seo.

2. Nuair a bheidh an córas atá uait roghnaithe agat, cliceáil ar an gcnaipe “Léim”. Spreagfaidh sé seo an cluiche chun iarraidh ort cumhacht a leithdháileadh ar do thiomáint Grav.

3. Bain úsáid as do chuid eochracha saigheada chun cumhacht a bhaint as rannóga eile agus é a stóráil sna cúlchistí. Ansin, aistrigh an chumhacht stóráilte isteach sa tiomántán Grav.

4. Tar éis duit an chumhacht a leithdháileadh, déan iarracht an léim a thionscnamh arís, agus feidhmeoidh do thiomáint Grav i gceart. Ar dtús, d'fhéadfadh go mbeadh an tiomáint Grav lag, ach tá an rogha agat é a uasghrádú.

Chun do thiomántán Grav a uasghrádú, tabhair cuairt ar aon cheann de na Teicneoirí Seirbhísí Loinge atá lonnaithe i gcathracha móra in aice leis an pod tuirlingthe. Má uasghrádaítear an tiomántán Grav beidh tú in ann taisteal chuig córais réalta a bheadh ​​dorochtana murach sin.

Cuimhnigh gur príomhghnéithe d'eispéireas Starfield iad iniúchadh a dhéanamh ar chórais réalta nua agus uasghrádú a dhéanamh ar chumais do long. Mar sin, bain an leas is fearr as gné léim Grav agus tosaigh ar eachtraí corraitheacha sa chluiche.

Foinsí:

– Rishov Mukherjee, údar “Starfield: How to use Grav jump,” Dexerto (2023).

- Bethesda Game Studios, forbróir Starfield.