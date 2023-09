Conas Stóráil ar Ghléasanna MacOS a bharrfheabhsú

Má tá MacBook Pro nó MacBook Air agat le stóras teoranta, tá a fhios agat cé chomh tapa agus is féidir leis an spás sin a líonadh. Mar sin féin, tá gné ionsuite ag MacOS ar a dtugtar Optimize Storage a chuidíonn le spás luachmhar a shábháil ar do thiomáint crua. Oibríonn an ghné seo i gcomhar le “Store in iCloud” agus “Empty Bruscar go huathoibríoch,” agus baintear sé go huathoibríoch scannáin Apple TV agus seónna teilifíse ar fhéach tú orthu, chomh maith leis na ceangaltáin ríomhphoist is déanaí amháin a choinneáil nuair a bhíonn spás stórála ina fhadhb .

Chun an ghné Optimize Storage a chumasú ar do ghléas MacOS, lean na céimeanna seo:

Cinntigh go bhfuil do ghléas ag rith MacOS agus go bhfuil sé nuashonraithe go dtí an leagan is déanaí. Oscail na Socruithe Córais ón Launchpad nó ón roghchlár. Sa bharra taobh clé, cliceáil ar "Ginearálta" agus ansin cliceáil ar "Stóráil." Ón liosta roghanna, cliceáil ar "Optimize" agus deimhnigh do rogha.

Nuair a bheidh Optimize Storage cumasaithe agat, cuirfidh MacOS tús le spás a shaoradh trí shonraí físeáin a bhaint de Apple TV+ agus gan ach na ceangaltáin ríomhphoist is déanaí a choinneáil. Má fhéachann tú go minic ar Apple TV+ nó má chíonn tú agus má cheannaíonn tú scannáin ó shiopa digiteach Apple, seans go dtabharfaidh tú faoi deara méadú suntasach ar an spás stórála atá ar fáil.

Tá sé riachtanach a thabhairt faoi deara nach gcuireann an ghné seo isteach ar fhíseáin a d’íoslódáil tú nó a chruthaigh tú, agus is féidir aon seónna teilifíse nó scannáin a cheannaigh tú a athíoslódáil am ar bith. Más ceannaitheoir nó cíosóir meán físe tú go minic, má úsáideann tú an ghné Optimize Storage is féidir cosc ​​a chur ar stóráil do ghléas MacOS ó líonadh ró-thapa.

Foinsí:

Airteagal Foinse: Cliff Joseph/ZDNET

Nóta: Níor cuireadh naisc foinse URL ar fáil