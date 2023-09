Úsáidfidh an iPhone 15 USB-C: Cad is gá duit a bheith ar eolas

Tá athrú mór déanta ag an iPhone 15, an t-atriall is déanaí de chuid Apple dá fhón cliste íocónach, a d’fhéadfadh cur isteach ar roinnt úsáideoirí. D'fhonn cloí le rialacháin Eorpacha, tá cónascaire nua USB-C ubhchruthach-chruthach curtha in ionad an chónascaire Lightning le haghaidh muirearú. Ciallaíonn sé seo go mbeidh ar úsáideoirí táirgí nua a úsáideann USB-C a chur in ionad a ngabhálais Lightning, mar shampla cáblaí luchtaithe agus earbuds.

Tá an t-aistriú seo i gcuimhne nuair a d'aistrigh Apple ón gcónascaire 30-bioráin go Lightning in 2012, rud a d'fhág go raibh go leor gabhálais imithe as feidhm. Mar sin féin, is é an rud atá difriúil an uair seo ná go bhfuil cábla USB-C ag an chuid is mó daoine cheana féin. Úsáideann go leor feistí, lena n-áirítear cluasáin, consóil cluiche, agus MacBooks Apple féin, USB-C cheana féin mar phort caighdeánach muirir.

Tá an t-aistriú go USB-C mar fhreagra ar shainordú ón Aontas Eorpach á cheangal ar gach déantóir fón cliste cónascaire muirir coitianta a ghlacadh faoi 2024. Tá sé seo dírithe ar dhramhaíl comhshaoil ​​a laghdú trí ligean do thomhaltóirí níos lú cáblaí cumhachta a úsáid.

Cé gur céim ar aghaidh é caighdeánú cáblaí luchtaithe, tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas faoi na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ann a bhaineann le cáblaí USB-C. Murab ionann agus chargers ardchaighdeáin, níl na sliseanna riachtanacha ag cáblaí USB-C níos saoire chun do ghléas a chosaint ó luaineachtaí cumhachta. Tá sé tábhachtach infheistíocht a dhéanamh i gcáblaí marthanacha ó bhrandaí creidiúnacha chun damáiste a sheachaint do do ghuthán.

Tá sé tábhachtach freisin a bheith aireach faoin áit a gcuireann tú do chábla USB-C isteach. Má dhéantar é a phlocáil isteach i bhfoinsí le voltas níos airde ná mar a ghlacann do ghuthán leis, d’fhéadfaí damáiste a dhéanamh do do ghléas nó fiú é a leictriú. Cloí le brící luchtaithe ardchaighdeáin a úsáid chun sábháilteacht do ghutháin a chinntiú.

I gcás úsáideoirí iPhone nach bhfuil beartaithe acu uasghrádú a dhéanamh ar an bpointe boise ach a bhfuil chargers nua de dhíth orthu fós, is rogha éifeachtach ó thaobh costais é muirearú gan sreang. Ní bhaineann mandáid an AE ach le naisc sreangaithe, mar sin is breá fós gléasanna luchtaithe gan sreang amhail MagSafe Apple nó pillíní luchtaithe gan sreang agus seastáin a úsáid.

Tríd is tríd, leis an gcábla ceart agus bríce luchtaithe, ba cheart go mbeadh buntáistí ag baint leis an aistriú go USB-C mar aistriú sonraí níos tapúla agus laghdú ar líon na gcáblaí a theastaíonn le haghaidh feistí éagsúla. Ciallaíonn sé freisin go bhfuil níos lú cáblaí le hiompar agus tú ag taisteal nó ag comaitéireacht, toisc go dtiocfaidh USB-C chun bheith ina chaighdeán muirir níos coitianta.

