Do Shonraí Fitbit á n-aistriú chuig Cuntas Google

Achoimre: Ag tosú in 2025, beidh sé éigeantach cuntas Google a úsáid le Fitbit. Cé nach mbíonn ar úsáideoirí reatha Fitbit a gcuid sonraí a aistriú láithreach, is féidir leo an rogha a dhéanamh anois chun leas a bhaint as na buntáistí. Má aistrítear do shonraí Fitbit chuig Cuntas Google ceadaítear síniú isteach amháin agus cuireann sé gnéithe príobháideachais Google i bhfeidhm ar do shonraí Fitbit. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an t-aistriú seo buan agus nach féidir í a chealú.

Chun tús a chur leis an bpróiseas aistrithe, cinntigh go ndéantar d’aip Fitbit a nuashonrú go dtí an leagan is déanaí. Oscail an aip agus lorg leid dar teideal “Is cuid de theaghlach Google é Fitbit.” Má fheiceann tú an leid seo, sconna ar "Cuir tús leis." Ansin, roghnaigh do chuntas Google ón liosta roghanna atá ar fáil. Mura bhfuil cuntas Google oiriúnach agat, is féidir leat ceann nua a chruthú.

Sa chéad chéim eile, athbhreithnigh agus deimhnigh do shocrú Fitbit, lena n-áirítear faisnéis do phróifíle agus sonraí sláinte agus folláine. Is féidir leat na sonraí is mian leat a aistriú a roghnú. Tar éis duit d'fhaisnéis a fhíorú, athbhreithnigh an chaoi a n-úsáideann Google sonraí Fitbit agus aontaigh leis na téarmaí. Beidh an rogha agat freisin do shonraí sláinte a chur le tionscnaimh taighde Google agus Fitbit.

Ina theannta sin, is féidir leat rogha a dhéanamh do shonraí a shioncronú le Health Connect API Google más mian leat. Nuair a bheidh na céimeanna seo críochnaithe agat, sconna ar "Déanta" chun an próiseas aistrithe a chríochnú. Ba cheart go dtógfadh an próiseas iomlán idir cúig agus deich nóiméad.

Cuimhnigh, cé nach bhfuil an t-aistriú éigeantach go dtí 2025, ligeann imirce go luath duit leas a bhaint as na buntáistí a bhaineann le cuntas Google a úsáid le Fitbit. Is fiú smaoineamh an bhfuil sé ar intinn agat leanúint ar aghaidh ag baint úsáide as feistí Fitbit nó Pixel Watch san fhadtéarma.

Nóta: Ní féidir sonraí sláinte agus folláine Fitbit a úsáid le haghaidh díriú ar fhógraí Google mar chuid de théarmaí rialála d'éadáil Fitbit Google.

Foinsí: The Verge