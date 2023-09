Conas FaceTime a Úsáid ar Apple TV le tvOS 17

Tugann an nuashonrú tvOS 17 is déanaí do Apple TV gné nua spreagúil: an app FaceTime. Anois, is féidir le húsáideoirí Apple TV glaonna FaceTime a dhéanamh go díreach óna gcuid teilifíse ag baint úsáide as an ngné ceamara leanúnachais ar a n-iPhone a ritheann iOS 17. Ligeann sé seo d'eispéireas físghlaonna mórscáileáin atá áisiúil agus foirfe do chruinnithe corparáideacha.

Chun FaceTime a úsáid ar Apple TV le tvOS 17, ní mór duit na réamhriachtanais seo a leanas a bheith agat:

– tvOS 17 suiteáilte ar do Apple TV

– iOS 17 suiteáilte ar do iPhone

– Shínigh Apple TV agus iPhone araon isteach leis an ID Apple céanna

– An dá iPhone agus Apple TV ceangailte leis an líonra wifi céanna

- iPhone le tacaíocht Ceamara Leanúnachais (iPhone XR nó samhlacha níos déanaí)

Ós rud é nach bhfuil ceamara ionsuite ag Apple TV, rinneadh an ghné Ceamara Leanúnachais ó macOS a aistriú chuig tvOS 17. Nuair a osclaíonn tú an app FaceTime ar do Apple TV, gheobhaidh tú fógra ar do iPhone chun é a nascadh leis an Apple TV. . Nuair a bheidh sé nasctha, iarrfar ort do iPhone a chur i mód tírdhreacha in aice leis an teilifís agus an ceamara droim ar ais os do chomhair.

Chun glao FaceTime a dhéanamh ar Apple TV le tvOS 17, lean na céimeanna seo:

1. Seoladh an app FaceTime ar do Apple teilifíse.

2. Roghnaigh an ID Apple is mian leat a úsáid le haghaidh glaonna FaceTime.

3. Beartaíonn an fógra ar do iPhone agus glacadh leis an nasc.

4. Cuir do iPhone sa treoshuíomh molta in aice leis an teilifís.

5. Roghnaigh an teagmhálaí is mian leat a ghlaoch.

6. Nuair a ghlacann an teagmhálaí le do ghlao, roghnaigh idir trí mhodh físe: Lárchéim, Portráid, agus Frithghníomhartha.

Tá buntáistí ag baint le húsáid FaceTime ar Apple TV, mar shampla áisiúlacht eispéireas físghlao mórscáileáin agus cáilíocht físeáin níos fearr mar gheall ar úsáid ceamaraí cúil an iPhone. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil FaceTime ar Apple TV ar fáil ach ar bhoscaí Apple TV 4K atá réidh.

Chomh maith le FaceTime, is féidir leat do iPhone a úsáid mar chianda chun an teilifís Apple a rialú. Mar sin, cibé acu cruinnithe teaghlaigh tábhachtacha nó glaonna gnó é, is féidir leat taitneamh a bhaint as an taithí anois ar scáileán teilifíse níos mó.

