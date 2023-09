Conas Páirteanna Loinge a Fháil i Starfield

Is míreanna riachtanacha iad páirteanna long sa chluiche Starfield mar deisíonn siad cuid shuntasach de chabhail do loinge agus ligeann siad duit leanúint ar aghaidh le do thaiscéalaíocht. Mar gheall ar a mais de 10.00 an ceann, áfach, ní féidir leat ach líon teoranta de na codanna seo a iompar agus tú ag eachtraíochta. Mar sin, tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat conas níos mó acu a fháil.

Tá bealaí éagsúla ann chun páirteanna long a fháil i Starfield. Gcéad dul síos, is féidir leat iad a cheannach ó dhíoltóirí agus siopaí éagsúla. De ghnáth beidh na codanna seo le feiceáil ag barr a liosta earraí nó in aice leo mar gheall ar a dtábhacht. I measc na n-áiteanna aitheanta inar féidir leat páirteanna long a cheannach tá Jemison Mercantile in New Atlantis, Newill's Goods in Neon, agus Shepherd's General Store in Akila. Ina theannta sin, is foinsí iontaofa iad bothanna an Údaráis Trádála, longa ceannaíochta agus siopaí chun páirteanna long a cheannach. Féadfaidh díoltóirí féideartha eile páirteanna long a iompar, mar sin is fiú seiceáil leo má tá gá agat.

Chomh maith le páirteanna long a cheannach, is féidir leat iad a fháil agus tú ag iniúchadh agus ag looting. Coinnigh súil amach do choimeádáin stórála lootable, mar d’fhéadfadh go mbeadh páirteanna long iontu. Uaireanta, d'fhéadfá teacht ar chodanna long de sheans agus tú ag cuardach trí na coimeádáin seo. Ina theannta sin, is féidir le longa scriosta páirteanna long a tháirgeadh freisin. Cé nach scaoilfidh siad iad i gcónaí, is fiú fós gach long atá thíos leis a sheiceáil. Tá dóchúlacht níos airde ag longa Cabhlach Crimson, go háirithe, go dtitfidh siad páirteanna long.

Má thagann tú trasna ar long dhruid chairdiúil atá i mbun troda madraí, tá an deis agat “roinnt páirteanna breise deisiúcháin” a iarraidh mar luach saothair as iad a shábháil. Is bealach iontach é seo chun páirteanna long a fháil saor in aisce, mar go mbeidh formhór na long sásta roinnt a sholáthar duit.

Cuimhnigh, chomh maith leis na modhanna seo, gur féidir leat íoc as deisiúcháin long trí labhairt le Teicneoir Seirbhísí Long ag cuan duga i gcathair nó i bhfoirgneamh na Seirbhísí Long.

Fan le stoc maith de pháirteanna loinge chun a chinntiú go bhfanann do long i mbarr a réime agus tú ag iniúchadh réimsí móra Starfield. Eachtra sona!

