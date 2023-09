Conas Do Eispéireas YouTube a Rialú agus an Algartam Andúileach a Sheachaint

Achoimre: Is féidir le leathanach baile YouTube a bheith ina doirteal ama, deartha chun tú a choinneáil ag féachaint ar fhíseáin chomh fada agus is féidir. Mar sin féin, más mian leat níos mó smachta ar an gcaoi a gcaitheann tú do chuid ama ar YouTube, is féidir leat an t-algartam andúileach a sheachaint anois. Má mhúchadh do stair faire YouTube, ní bheidh aon fhíseáin mholta ar an leathanach baile. Míníonn an t-alt seo conas é sin a shocrú.

Chun smacht a fháil ar d'eispéireas YouTube, is féidir leat tosú trí dhul chuig an leathanach Mo Ghníomhaíocht Google, áit ar féidir leat an fhaisnéis a choimeádann Google fút a rialú. Ón áit sin, cliceáil ar do Stair YouTube, agus fiafrófar díot an bhfuil tú ag iarraidh do stair a chur ar sos. Trí chliceáil ar an gcnaipe Sos, is féidir leat do stair faire YouTube a mhúchadh.

Nuair a bheidh do stair múchta agat, ní fheicfidh tú aon fhíseán molta ar leathanach baile YouTube. Ina áit sin, beidh ort físeáin a lorg a bhfuil spéis agat iontu. Is féidir leat an fheidhm chuardaigh a úsáid fós chun ábhar ar leith a aimsiú, ach réiteach níos fearr ná do shíntiúis YouTube a iniúchadh.

Trí chliceáil ar “Síntiúis” ar leathanach baile YouTube, is féidir leat féachaint ar na físeáin is déanaí arna n-uaslódáil ag na cainéil a bhfuil tú sínithe leo. Ligeann sé seo duit eispéireas níos coimeádaí a bheith agat bunaithe ar do shainroghanna pearsanta. Taispeánann an fotha síntiúis físeáin a ailíníonn leis an gcineál ábhair is mian leat féachaint air, seachas an méid a thuar an t-algartam bunaithe ar d'iompar san am atá caite.

Cé go mb’fhéidir go mbeidh gá le beagán níos mó iarrachta, má bhíonn tú ag brath ar shíntiúis, gheobhaidh tú níos mó gníomhaireachta maidir le d’eispéireas YouTube. In ionad físeáin a thaispeáint a raibh am crua agat ina gcoinne san am atá caite, beidh tú faoi lé ábhar a ailíníonn leis an gcineál duine ar mhaith leat a bheith. Cibé an físeáin garraíodóireachta nó aon ábhar spéise eile é, is féidir leis an bhfotha síntiúis eispéireas YouTube níos taitneamhaí agus níos d’aon ghnó a sholáthar duit.

Is bealach simplí é smacht a fháil ar do stair faire YouTube agus a bheith ag brath ar shíntiúis chun an t-algartam andúileach a sheachaint agus do chuid ama a chaitheamh ar YouTube ar bhealach níos cuspóir. Bain triail as agus faigh ar ais do ghníomhaireacht ar do ghníomhaíochtaí ar líne.

Foinse: Bunalt le Justin Pot ar How-To Geek.