Cluiche Ceannais an Domhain de Warzone: Conas Cód Béite 3 Cogaío Nua-Aimseartha Saor in Aisce a Fháil

Tá Sraith an Domhain de Chraobhchomórtais Warzone díreach timpeall an chúinne, agus má tá tú i do lucht leanúna den chluiche cath royale a bhfuil an-tóir air, beidh tú in ann béasa a fháil. Tá sé fógartha ag Activision go mbeidh siad ag tabhairt cóid beta Modern Warfare 3 saor in aisce do lucht féachana ádh. Seo gach rud atá uait faoi conas a bheith ar cheann de na faighteoirí ádhúla.

Tar éis próiseas fada agus uafásach na gcáilitheoirí, tá 50 foireann ó ar fud an domhain tar éis a n-áit a bhaint amach i gCluiche Ceannais Mhóra Warzone de $600,000 sa tSraith Dhomhanda. Tá an ócáid ​​​​seo, a bheidh ar siúl ag Copper Box Arena Londain an 16 Meán Fómhair, ag súil go mbeidh sé ina eispéireas LAN den chineál céanna do na hiomaitheoirí is tiomnaithe ag Warzone.

Mar sin féin, thug na nerfs le déanaí don Cronen Squall i Séasúr 5 Reloaded roinnt neamhchinnteachta maidir leis an bpróiseas ullmhúcháin do na hiomaitheoirí deiridh. D'áitigh baill an Chomhphobail airm eile a chur in ionad an raidhfil cath, agus beidh orainn fanacht go bhfeicfimid cad a chinnfidh na buntáistí a úsáid ar an bpríomhchéim.

Anois, déanaimis labhairt faoin nuacht spreagúil. Tá sé socraithe ag Activision níos mó dreasachta a chur ar fáil do lucht leanúna féachaint isteach i gCluiche Ceannais na Sraithe Domhanda de Warzone trí chóid béite Cogaíochta Nua-Aimseartha 3 a thairiscint mar luach saothair don lucht féachana. Thuairiscigh CharlieIntel go mbeidh 50,000 cód béite san iomlán le haithint le linn na hócáide.

Chun seans a bheith agat ceann de na cóid seo a bhuachan, ní mór duit féachaint ar Chluichí Ceannais na Sraithe Domhanda de Warzone ar 16 Meán Fómhair. Trí uair an chloig ar a laghad den chomórtas a fheiceáil, gheobhaidh tú iontráil amháin. Is féidir leat uasmhéid de thrí iontráil a thuilleamh trí bhreathnú ar thrí huaire an chloig den imeacht. Mar sin, dá mhéad a fhéachann tú, is amhlaidh is airde an seans go bhfaighidh tú cód béite.

Chun cáiliú le haghaidh cód béite, beidh ort cuntas Activision a chruthú agus é a nascadh le do chuntas Battle.net, PSN, Xbox, nó Steam. Ina theannta sin, ní mór duit do chuntas YouTube nó Twitch a nascadh le do chuntas Activision. Ar deireadh, déan cinnte go bhféachann tú ar an gcomórtas beo ar an ardán is fearr leat agus tú sínithe isteach le cuntas nasctha chun do luaíochtaí a thuilleamh.

Mar sin marcáil do chuid féilirí don 16 Meán Fómhair agus déan réidh le féachaint ar na Cluichí Ceannais World Series of Warzone le go mbeidh deis agat cód béite saor in aisce Cogaío Nua-Aimseartha 3 a bhuachan. Tosaigh ag ullmhú anois trí do chuntas Activision a chruthú agus é a nascadh le do ardáin cearrbhachais agus sruthú. Ádh mór!

