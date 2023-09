iOS 17: Conas Póstaeir Teagmhála Saincheaptha a Chruthú agus Teagmhálacha a Chomhroinnt le NameDrop

Tá iOS 17, an córas oibriúcháin is déanaí le haghaidh iPhones, le scaoileadh go luath, in éineacht le raon táirgí nua Apple. Tugann an nuashonrú seo roinnt gnéithe spreagúla isteach a ligeann d'úsáideoirí a gcuid iPhones a shaincheapadh mar nach raibh riamh roimhe seo. Gné shuntasach amháin is ea an cumas ‘póstaer’ uathúil a chruthú do gach teagmhálaí. Líonfaidh an íomhá inoiriúnaithe seo do scáileán nuair a bhíonn tú ar ghlao leis an duine sin nó nuair a ghlaonn siad ort.

Chun póstaer teagmhála a chruthú, níl le déanamh ach tapáil ar “Grianghraf Teagmhála & Póstaer” i bpróifíl an teagmhálaí. Ón áit sin, is féidir leat cúlra a roghnú don phóstaer. Áirítear ar na roghanna úsáid a bhaint as grianghraf, cúlra datha, Memoji, nó monagram. Is féidir leat cuma ainm an teagmhálaí a shaincheapadh, lena n-áirítear an cló agus an dath. Is féidir an íomhá chúlra a chur in eagar freisin trína bhearradh, scagairí a chur i bhfeidhm, nó an cúlra a bhaint.

Tugann iOS 17 isteach freisin gné nua ar a dtugtar NameDrop, a ligeann d'úsáideoirí a gcuid faisnéise teagmhála a roinnt go tapa gan ainmneacha agus uimhreacha gutháin a ionchur de láimh. Chun NameDrop a úsáid, ní mór d'úsáideoirí a gcuid iPhones a choinneáil gar dá chéile, cosúil leis an gcaoi a n-úsáidtear Apple Pay. Taispeánfar mír aníos leis an bhfaisnéis teagmhála a fuarthas, a thabharfaidh an rogha na sonraí teagmhála faighte a chur in eagar.

Tá sé chomh simplí póstaer teagmhála a nuashonrú ar iOS 17 agus na céimeanna tosaigh a leanúint chun é a chruthú. Just a oscailt an app Fón, aimsigh an teagmhálaí is mian leat a chur in eagar, agus sconna ar "Teagmhála Póstaer & Grianghraf" a dhéanamh ar na nuashonruithe atá ag teastáil. Ina theannta sin, is féidir le húsáideoirí póstaer teagmhála agus grianghraf a chruthú dóibh féin trí rochtain a fháil ar a gcárta teagmhála féin san aip Fón agus cnagadh ar “Mo Chárta.”

Tabhair faoi deara gur féidir póstaeir teagmhála a roinnt le daoine eile, ach tá an rogha ag úsáideoirí comhroinnt uathoibríoch a dhíchumasú. Ar an drochuair, níl NameDrop ar fáil faoi láthair ach amháin chun teagmhálacha a roinnt idir gléasanna comhoiriúnacha Apple agus níl sé ar fáil d’úsáideoirí Android.

