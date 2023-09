Conas A Bheith ró-uimhrithe i Starfield a Sheachaint

Is cluiche ollmhór é Starfield, an RPG is déanaí ó Bethesda, atá lán le quests, míreanna, agus eachtrannaigh. Mar sin féin, tá sé éasca a bheith ró-ualaithe ort agus gan tú in ann taisteal go tapa nó sprint. Ach ná bíodh eagla ort! Tá bealaí ann chun an cás frustrachais seo a sheachaint.

Ar an gcéad dul síos, stop grabbing gach rud a thagann tú trasna. Cé go bhfuil sé tempting gach earra beag a bhailiú, níl sé riachtanach. Ní bheidh mórán brabúis ag baint le díol earraí ar luach íseal, mar sin dírigh ar quests a chríochnú agus earraí ardluacha a dhíol ina ionad sin. Fág an junk taobh thiar agus a shábháil duit féin ar an trioblóid.

Ansin, leibhéal suas d'acmhainn iompair. I Starfield, mar atá i gcluichí eile Bethesda, tá stats áirithe riachtanach. Má mhéadaítear do scil acmhainne iompair beidh tú in ann níos mó a iompar gan a bheith ró-ualaithe. Tosaigh ag meilt go luath chun leibhéil níos airde a dhíghlasáil agus am a shábháil duit féin san fhadtréimhse.

Déan nós é a sheiceáil go rialta le haghaidh earraí troma i do fhardal. Cabhróidh sé leat d'fhardal a shórtáil de réir meáchain leat na míreanna seo a aithint agus a bhainistiú. Tabhair aird ar leith ar chodanna long, atá trom ach go minic nach ndéantar dearmad orthu mar go ndéantar iad a chatagóiriú mar mhíreanna cabhrach. Stóráil páirteanna loinge ar do long seachas iad a iompar timpeall.

Roghnaigh cúpla arm a úsáid agus a dhíol nó a stóráil an chuid eile. Tabharfaidh sé seo deis duit do chuid scileanna a dhíriú, níos lú ammo a iompar, agus seachain a bheith á mheá síos le hairm iolracha. Chomh maith leis sin, bain leas as bá lastais do loinge chun acmhainní, earraí luachmhara agus earraí a thógann spás i d'fhardal a stóráil.

Coinnigh súil amach do chulaithis spáis a sholáthraíonn toilleadh stórála breise. Is féidir leis na cultacha seo do chumas iompair a mhéadú go suntasach agus d'eachtraí a dhéanamh níos soláimhsithe. Ina theannta sin, má tá compánach agat, bain úsáid as a spás fardail chun an meáchan a scaipeadh thart agus d'ualach a laghdú.

Má theipeann ar gach rud eile, bain úsáid as ceimicí nó alcól chun do chumas iompair a mhéadú go sealadach. Mar sin féin, bain úsáid as iad go coigilteach agus bí aireach ar aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith acu ar do charachtar.

Trí na leideanna agus na cleasanna seo a leanúint, is féidir leat a sheachaint a bheith ró-ualaithe i Starfield agus taitneamh a bhaint as eispéireas cluichíochta níos déine.

Foinse: Airteagal bunaidh.